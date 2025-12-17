Flamengo perde nos pênaltis para o PSG e termina como vice no Intercontinental

247 - O Flamengo foi derrotado pelo Paris Saint-Germain nos pênaltis e ficou com o vice-campeonato do Intercontinental após uma final marcada pelo equilíbrio do início ao fim. O confronto terminou empatado por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, levando a decisão para as cobranças, nas quais a equipe francesa levou a melhor.

Disputada em campo neutro, a final teve momentos de intensidade e alternância de domínio. O Flamengo conseguiu se impor em parte do jogo, mas encontrou dificuldades para transformar o volume ofensivo em vantagem no placar. O PSG, por sua vez, apostou na consistência defensiva e na eficiência nos momentos decisivos.

Mesmo com o desgaste físico da prorrogação, o empate persistiu, evidenciando o equilíbrio técnico entre as equipes. A definição do título acabou ficando para a disputa de pênaltis, cenário em que o time francês mostrou maior precisão e contou com atuação decisiva de seu goleiro.

O Flamengo havia chegado à final após uma campanha consistente no torneio e entrou em campo buscando mais uma conquista internacional. Apesar da frustração pelo desfecho, o vice-campeonato consolida a participação rubro-negra em uma decisão de alto nível, definida nos detalhes diante de um dos principais clubes do futebol europeu.



