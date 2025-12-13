Flamengo vence o Pyramids com força aérea e avança à final intercontinental

247 - O Flamengo garantiu vaga na final da Copa Intercontinental ao vencer o Pyramids por 2 a 0, em partida disputada no Estádio Ahmad bin Ali, em Al-Rayyan, no Catar. Mesmo sem uma atuação de alto brilho, o time brasileiro foi eficiente ao explorar jogadas de bola parada e contou com gols dos zagueiros Léo Pereira e Danilo para assegurar o resultado diante de 8.368 torcedores.

Desde os primeiros minutos, o Flamengo adotou postura dominante, pressionando a equipe egípcia e tentando impor ritmo intenso. Com o passar do tempo, o confronto ficou mais equilibrado, mas a equipe rubro-negra manteve controle territorial e maior qualidade técnica, sobretudo nas jogadas aéreas ofensivas.

O primeiro gol saiu aos 24 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta pelo lado esquerdo, Arrascaeta levantou a bola na área e Léo Pereira apareceu na primeira trave para cabecear e colocar o Flamengo em vantagem. Após o gol, o jogo voltou a perder intensidade, e o Pyramids passou a arriscar mais, criando sua melhor chance ainda na etapa inicial, quando Rossi evitou o empate em finalização de Mayele.

Na volta do intervalo, o time egípcio tentou assumir o controle da posse de bola e avançar suas linhas. A resposta do Flamengo, porém, foi imediata e novamente decisiva em lance de bola parada. Aos 7 minutos, Arrascaeta cobrou falta pela esquerda, a bola atravessou a área e Danilo surgiu na segunda trave para cabecear para o chão, dificultando a defesa do goleiro e ampliando o placar.

Mesmo em desvantagem, o Pyramids manteve a postura ofensiva, mas teve dificuldades para transformar posse em chances claras. O artilheiro Mayele pouco apareceu, e a defesa rubro-negra conseguiu neutralizar as principais investidas do adversário.

Com a vitória encaminhada, o técnico Filipe Luís promoveu alterações para administrar o desgaste físico de jogadores importantes ao longo da temporada, como Jorginho e Arrascaeta. O centroavante Pedro voltou a atuar por cerca de dez minutos, após se recuperar de fratura no antebraço e de lesão muscular.

Nos minutos finais, houve reclamações do Pyramids com a arbitragem. Zalaka pediu pênalti ao alegar toque no rosto dentro da área, mas o árbitro Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim mandou o jogo seguir e aplicou cartão amarelo ao jogador. A equipe egípcia tentou diminuir até o apito final, sem sucesso.

Além da classificação, o Flamengo conquistou o troféu da Copa Challenger, denominação da fase semifinal do torneio, e confirmou presença na decisão contra o Paris Saint-Germain, campeão europeu. A final será disputada na quarta-feira, às 14h (de Brasília), novamente no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar.