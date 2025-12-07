PP avalia Rodolfo Landim para disputar o governo do Rio

247 - O PP iniciou uma movimentação estratégica para 2026 ao incluir o ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, em seus levantamentos internos sobre a sucessão ao governo do Rio de Janeiro, relata Lauro Jardim, do jornal O Globo.

O partido comandado pelo senador Ciro Nogueira (PI) avalia a possibilidade de lançar Landim como nome competitivo contra o atual prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD). O ex-dirigente rubro-negro administrou o clube entre 2019 e 2024, período marcado por conquistas relevantes, como duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e duas Copas do Brasil.

Os estudos realizados há cerca de dois meses apontam que, quando os entrevistados são informados de que Eduardo Paes conta com o apoio do presidente Lula (PT) e que Rodolfo Landim tem o respaldo de Jair Bolsonaro (PL), a diferença entre ambos diminui significativamente, ficando entre 7 e 10 pontos percentuais. Para o PP, o desempenho indica que o ex-cartola pode se consolidar como alternativa eleitoral viável no estado.