Coordenadora é presa acusada de torturar crianças em creche de Copacabana

247 - A prisão de Daniele de Oliveira Bispo, de 35 anos, na quinta-feira (4), revelou um ambiente de violência sistemática dentro de uma creche particular em Copacabana, onde crianças de 4 a 6 anos eram submetidas a agressões físicas e psicológicas. Segundo o Metrópoles, a coordenadora é acusada de agredir os menores com puxões de cabelo, sufocamento com comida e isolamento dos pequenos em um cômodo escuro usado como castigo.

Daniele foi detida por agentes da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV), com apoio da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI), enquanto atuava em outra creche no Méier, Zona Norte do Rio. As investigações apontam que os abusos aconteceram no período em que a suspeita coordenava a unidade em Copacabana.

O caso começou a ser desvendado em maio, quando a mãe de um menino de 4 anos solicitou acesso às imagens internas da creche após perceber mudanças abruptas no comportamento do filho. O garoto passou a rejeitar alimentação, perdeu peso e demonstrava medo ao mencionar a coordenadora. As gravações exibiram cenas de extrema violência: Daniele forçava comida na boca da criança, que regurgitava, e recolocava o alimento, aumentando o risco de engasgo. A blusa suja de vômito também era esfregada no rosto da vítima.

Com o avanço das investigações, outras responsáveis procuraram a polícia relatando agressões semelhantes. Até agora, quatro crianças foram identificadas como vítimas diretas, mas a delegacia recebeu novos relatos que podem ampliar o número de casos. A polícia informou ainda que outras cinco funcionárias da creche foram indiciadas por tortura na modalidade omissiva, entre elas a diretora da unidade, acusadas de terem conhecimento das agressões e não denunciarem a coordenadora.