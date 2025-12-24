Presidente do Flamengo ataca jornalista após críticas a falta de investimento no futebol feminino

247 - O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, protagonizou um episódio de forte repercussão ao ofender uma jornalista da TV Globo durante uma reunião interna do clube realizada na última terça-feira. O encontro teve como objetivo apresentar os resultados financeiros de 2025 a sócios e conselheiros, mas acabou marcado por ataques pessoais após questionamentos sobre o baixo investimento rubro-negro no futebol feminino.

O dirigente reagiu de forma agressiva às críticas feitas pela jornalista Renata Mendonça sobre a disparidade de recursos entre o futebol masculino e o feminino no clube. Durante sua fala, Bap tentou justificar a política adotada pelo Flamengo e direcionou ataques à emissora.

“Quais são os fatos? Audiência crescente. Se compara com o futebol masculino? Não, mas não pode ser essa diferença. A TV fica com os lucros do pacote de marketing e não distribuiu aos clubes. Tem lá a nariguda da Globo que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol, que não estimula... dá vontade de falar: ‘Filha, convence a sua empresa a colocar 10 milhões, 20 milhões por ano em direito de transmissão que a coisa fica melhor. Pau que dá em João tem que bater em Maria também’”, disse o presidente do Flamengo.

A fala do dirigente foi classificada pela emissora como ofensiva e misógina. Em nota oficial, a TV Globo repudiou o ataque e saiu em defesa da profissional. “A Globo repudia o ataque gratuito e misógino do dirigente do Flamengo a uma de suas profissionais e reitera seu profundo respeito às mulheres e a opiniões críticas que não ofendam nem insultem quem quer que seja”, afirmou a empresa.

Além da polêmica envolvendo o futebol feminino, a reunião também abordou temas centrais da estratégia esportiva e financeira do clube para os próximos anos. Bap apresentou diretrizes para o departamento de futebol, com foco no rejuvenescimento do elenco e em uma política mais rígida de contratações.

“Vamos continuar no processo de reforço do elenco. E reduzir a idade média. Tem que ter jogadores mais fortes, mais jovens. E vamos estimular competição feroz em todas as posições. Ter 22 titulares. Provavelmente a gente não vai comprar nenhum jogador acima de 26 anos de idade. Quando compra com 29 ou 30, seguramente ele vai morrer contigo. Desvaloriza o ativo”, afirmou.

O presidente também destacou o crescimento expressivo da receita do Flamengo. Segundo ele, o clube registrou um aumento de R$ 761 milhões no faturamento, saltando de R$ 1,4 bilhão em 2024 para R$ 2,1 bilhões em 2025. Com esse cenário, Bap disse que o Flamengo tem margem para investir pesado em reforços.

“Nós crescemos, em um ano, o faturamento de um São Paulo, que era o quarto do Brasil. O que acontece se o Flamengo não ganhar nada este ano (2026)? A casa cai? A gente fatura R$ 1,4 bilhão. O orçamento do Palmeiras com tudo dentro é R$ 1,2 bilhão. Então, temos fôlego e musculatura para irmos por muito mais”, declarou.

As declarações reforçam o contraste entre o desempenho financeiro do clube e o debate sobre prioridades de investimento, especialmente no futebol feminino, tema que motivou a controvérsia e ampliou a repercussão do episódio fora dos muros da Gávea.