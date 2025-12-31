Pentacampeão Roberto Carlos tem complicações em cirurgia cardíaca

247 - O ex-lateral Roberto Carlos, campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, enfrentou um novo susto de saúde em 2025 ao ser submetido a uma cirurgia no coração após exames apontarem alterações no funcionamento do órgão. O procedimento, inicialmente considerado simples, acabou se estendendo por quase três horas em razão de complicações surgidas durante a intervenção.

As informações foram divulgadas pelo jornal espanhol AS. Segundo a publicação, Roberto Carlos foi internado após a detecção de um pequeno coágulo sanguíneo na perna durante exames de rotina, o que levou os médicos a realizarem uma investigação mais ampla de seu estado clínico.

Uma ressonância magnética de corpo inteiro indicou que o coração do ex-jogador não estava operando de forma adequada. Diante do diagnóstico, a equipe médica optou pela internação imediata e pela realização de um procedimento de cateterismo. A cirurgia, prevista inicialmente para durar cerca de 40 minutos, acabou se prolongando por aproximadamente três horas devido às intercorrências.

Apesar do tempo maior do que o esperado, o procedimento foi considerado bem-sucedido. Por meio de seus representantes, Roberto Carlos enviou uma mensagem ao jornal espanhol tranquilizando torcedores e admiradores. “Estou bem agora”, afirmou o ex-lateral.

Aos 52 anos, Roberto Carlos é reconhecido como um dos maiores laterais da história do futebol mundial. Além do título da Copa do Mundo de 2002 com a seleção brasileira, construiu uma trajetória marcante no Real Madrid, clube pelo qual conquistou a Liga dos Campeões da Europa em 1998, 2000 e 2002.

Ainda segundo o AS, o ex-jogador não corre perigo, mas permanecerá internado em observação por pelo menos dois dias, como medida de precaução. Este foi o segundo episódio de saúde enfrentado por Roberto Carlos ao longo de 2025.

Em abril, o ex-lateral precisou adiar uma viagem ao Nepal, onde participaria de compromissos relacionados à Nepal Super League. Na ocasião, a organização do evento informou que o brasileiro havia sofrido uma “doença súbita”. A agenda foi remarcada, e Roberto Carlos chegou a Katmandu alguns dias depois, acompanhando normalmente as finais da competição.