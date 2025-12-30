Depay lança minidocumentário sobre trabalhadores paulistanos

247 - O atacante Memphis Depay, do Corinthians, ampliou sua atuação para além dos gramados e da música ao lançar um minidocumentário que percorre o cotidiano de trabalhadores de diferentes áreas em São Paulo. A produção foi divulgada na segunda-feira (29) em seu canal oficial no YouTube e apresenta um recorte da dinâmica de trabalho na maior metrópole do país, combinando cenas urbanas com passagens da própria rotina do atleta na cidade.

Intitulado Work a Lot (Trabalhar muito), o vídeo propõe um olhar sobre o esforço diário de profissionais paulistanos, conectando o tema ao momento pessoal e profissional vivido por Depay.

A divulgação do minidocumentário também ocorreu nas redes sociais do atacante. Em uma publicação no Instagram, ele apresentou o projeto ao público com a legenda: “Isso é trabalho de verdade! Mini doc Work a Lot já disponível”. A frase acompanha imagens que remetem tanto às histórias retratadas quanto à presença do jogador em diferentes cenários da capital paulista.

O lançamento do vídeo ocorre poucos dias após Depay divulgar uma música com o mesmo nome, reforçando a integração entre seus projetos musicais e audiovisuais.