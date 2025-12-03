Atlético-MG e Palmeiras jogam por alívio e sobrevivência no Brasileirão

247 - Atlético-MG e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira (3), às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O encontro marca um momento decisivo para ambos na competição, com objetivos distintos na reta final.

A partida terá transmissão da Globo, em TV aberta, e do Premiere, via pay-per-view, oferecendo ampla cobertura ao torcedor que acompanhará o confronto à distância.

A situação do Atlético-MG é a mais delicada. O time mineiro vive uma sequência de quatro jogos sem vitória e chega pressionado pela proximidade da zona de rebaixamento. A equipe está apenas quatro pontos acima do Z-4, o que torna o duelo um ponto de virada fundamental na busca pela permanência.

O Palmeiras, por sua vez, mira consolidar sua posição na parte superior da tabela e segue na disputa pelas primeiras colocações, vendo no confronto uma oportunidade para confirmar regularidade no momento decisivo da competição.

A Arena MRV deve receber bom público para um jogo em que cada detalhe pode alterar o cenário das duas equipes nas últimas rodadas do Brasileirão.

Mineiros lideram buscas pelo duelo

Dados do Google Trends registram que os internautas mineiros têm sido mais ativos nas buscas por informações sobre o jogo desta noite.