ATP 500 de Halle: semifinal de duplas de João Fonseca é adiada para sábado

247 - A semifinal de duplas de João Fonseca no ATP 500 de Halle foi remarcada para sábado (20). O brasileiro e o alemão Daniel Altmaier enfrentarão o italiano Flavio Cobolli e o estadunidense Ben Shelton na disputa por uma vaga na decisão do torneio disputado na grama da Alemanha. As informações são da CNN Brasil.

A mudança ocorreu em razão da participação de Altmaier na chave de simples. A organização do torneio decidiu preservar o intervalo mínimo de descanso do tenista alemão entre os compromissos programados.

Inicialmente, o confronto de duplas estava previsto para sexta-feira (19), após as partidas de Altmaier e Shelton pelas quartas de final da chave individual. No entanto, a vitória de Altmaier sobre Daniil Medvedev em três sets prolongou sua permanência em quadra e levou ao adiamento do duelo.

Enquanto Altmaier segue na disputa de simples, João Fonseca já encerrou sua trajetória individual em Halle. O brasileiro foi derrotado pelo alemão Yannick Hanfmann na estreia da competição, dias após alcançar as quartas de final de Roland Garros.

Campanha nas duplas

Nas duplas, porém, Fonseca continua vivo no torneio. Ele e Altmaier garantiram presença na chave principal na condição de lucky losers após a desistência do australiano Nick Kyrgios por lesão.

Do outro lado da chave, Ben Shelton também chega à semifinal após deixar a disputa de simples. Nesta sexta-feira (19), o estadunidense foi derrotado por Taylor Fritz em três sets e se despediu da competição individual.

A expectativa é que a semifinal de duplas seja realizada apenas no meio da tarde de sábado (20), no horário de Brasília.