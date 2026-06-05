João Fonseca será número 1 da América do Sul no ranking da ATP

247 – O tenista João Fonseca aparecerá como número 1 da América do Sul e 25º colocado do ranking mundial da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) na atualização da próxima segunda-feira (8), após ganhar cinco posições com a campanha até as quartas de final de Roland Garros. O brasileiro ultrapassará o argentino Francisco Cerundolo, que cairá uma posição e ficará em 27º. Os relatos foram publicados nesta sexta (5) pelo jornal Folha de S.Paulo.

O jovem tenista ainda corria risco de terminar o Grand Slam francês em 26º lugar caso o italiano Matteo Arnaldi avançasse à final. Arnaldi, acometido por uma virose, não entrou em quadra nesta sexta-feira (5) para enfrentar o compatriota Flavio Cobolli, que agora ocupa o 10º posto do mundo.

A nova posição aproxima o tenista carioca de sua melhor marca na carreira, o 24º lugar, alcançado em novembro do ano passado. A subida confirma o avanço de Fonseca na elite do tênis mundial e reforça seu protagonismo no circuito sul-americano.

O desempenho em Roland Garros impulsionou a pontuação do brasileiro. Fonseca parou nas quartas de final, mas a campanha foi suficiente para consolidar sua entrada no top 25 da ATP.

Até Wimbledon, que começa em 29 de junho, o carioca terá poucos pontos a defender. Em 2025, ele caiu na estreia em Halle, na Alemanha, perdeu na segunda rodada em Eastbourne, na Inglaterra, e chegou à terceira rodada do Grand Slam londrino. Os três torneios ocorrem na grama.

A situação também movimentou a classificação de outros jogadores. Arnaldi dará um salto de 70 posições no ranking mundial e aparecerá como 34º colocado, mesmo sem jogar a semifinal de Roland Garros por causa da virose.

O tcheco Jakub Menšík, algoz de Fonseca no torneio, também avançará de forma expressiva. Ele foi eliminado nesta sexta-feira pelo alemão Alexander Zverev, terceiro do mundo, por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/2, 3/6 e 6/3. Com a campanha até a semifinal, Menšík subirá da 27ª para a 16ª colocação.

A decisão de Roland Garros colocará frente a frente Zverev e Cobolli no domingo. Nenhum dos dois conquistou um título de Grand Slam até agora.

Entre os dez primeiros do ranking, duas mudanças já estão certas. O canadense Felix Auger-Aliassime ganhará duas posições e assumirá o quarto lugar. Cobolli entrará pela primeira vez no grupo dos dez melhores e tirará o cazaque Alexander Bublik do top 10.

As três primeiras posições permanecerão sem alteração. Jannik Sinner, da Itália, seguirá na liderança, seguido por Carlos Alcaraz, da Espanha, e Alexander Zverev, da Alemanha.