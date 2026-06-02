Fonseca avalia campanha em Roland Garros: "duas semanas de muito trabalho duro e aprendizado"

247 - João Fonseca se despediu de Roland Garros nas quartas de final após ser derrotado pelo tcheco Jakub Mensik em sets diretos na noite de terça-feira (2). O tenista brasileiro atribuiu a eliminação ao alto nível apresentado pelo adversário, atual número 27 do ranking mundial. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Mensik venceu por 6/4, 6/3 e 7/6 (7/3), encerrando a campanha do carioca de 19 anos no Grand Slam francês. Após a partida, Fonseca elogiou o desempenho do rival e rejeitou a ideia de que tenha atuado abaixo do esperado. "Não acho que joguei mal hoje. Foi mérito do Jakub", afirmou.

O brasileiro destacou especialmente a eficiência do saque e a capacidade do tcheco de atuar sob pressão. "O saque dele é incrível. A forma como ele lida com os momentos decisivos é muito impressionante. Ele não tem medo, tem coragem. Já ganhou um Masters, está na sua primeira semifinal e sabe jogar quando importa", disse.

Fonseca também ressaltou a qualidade das devoluções de Mensik, que dificultaram seu desempenho ao longo da partida. "A devolução dele, tanto no primeiro quanto no segundo saque, entrava muito para dentro da quadra e colocava muita pressão. Ele errou pouquíssimas devoluções. Isso me colocou numa posição difícil durante todo o jogo", completou.

Reação no terceiro set

No terceiro set, o brasileiro conseguiu salvar quatro match points e levou a disputa para o tie-break, mas acabou superado por 7 a 3. "Estava apenas tentando vencer aquele game, sem pensar no resto da partida. Fiz o meu melhor", afirmou.

Apesar da eliminação, Fonseca avaliou de forma positiva sua trajetória em Paris. Segundo o tenista, o desempenho nas duas semanas de competição superou suas expectativas iniciais. "Cheguei aqui sem muitas expectativas e consegui ter um ótimo resultado. Foram duas semanas de muito trabalho duro e bastante aprendizado", declarou.

Durante a campanha, o brasileiro venceu partidas longas e de cinco sets, incluindo os triunfos sobre Dino Prizmic e Novak Djokovic. O tenista afirmou que a experiência adquirida em Roland Garros fortaleceu sua confiança para os próximos desafios: "Não sabia se conseguia aguentar uma partida de cinco horas. Agora sei que consigo. Saio daqui mais confiante com o meu jogo, com o meu físico e com a minha mentalidade."

Fonseca também agradeceu o apoio dos torcedores brasileiros presentes em Paris: "A emoção que eles botam dentro de quadra me ajuda. Estavam lá quando eu estava 2 a 0 abaixo em dois jogos. Isso diz muito."

Próximo desafio

O próximo compromisso do brasileiro será o Torneio de Wimbledon, que começa em 29 de junho, em Londres. A competição é disputada na grama, superfície com características distintas do saibro utilizado em Roland Garros.

"A grama é muito diferente do saibro — jogo muito mais rápido, percepção diferente. Mas ter jogado cinco sets aqui em Roland Garros me traz mais experiência em Grand Slams em geral. Agora é resetar, voltar para casa e partir para a próxima gira", concluiu João.