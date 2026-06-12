João Fonseca disputará duplas no ATP de Halle ao lado de alemão

247 - O tenista brasileiro João Fonseca disputará a chave de duplas do ATP 500 de Halle, na Alemanha, além de competir no torneio de simples. O carioca, que ocupa a 25ª posição do ranking de simples e a 161ª colocação nas duplas, terá como parceiro o alemão Daniel Altmaier durante a competição preparatória para Wimbledon. As informações são da CNN Brasil.

A parceria entre os dois tenistas recebeu um convite para participar do qualifying das duplas e fará a estreia neste sábado (13), diante do tcheco Petr Nouza e do austríaco Neil Oberleitner. O horário da partida ainda será definido pela organização do torneio.

A participação nas duplas integra a preparação de João Fonseca para a temporada de grama. A estratégia busca acelerar a adaptação do brasileiro à superfície, que apresenta características diferentes das quadras de saibro e das quadras duras.

Preparação para Wimbledon

A disputa de partidas em duplas é frequentemente utilizada por tenistas como forma de ampliar o tempo de jogo, desenvolver os reflexos próximos à rede e ganhar ritmo competitivo antes dos compromissos na chave de simples.

O ATP 500 de Halle é um dos principais torneios preparatórios para Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada.

Título nas duplas no Rio Open

João Fonseca conquistou em fevereiro seu primeiro título de duplas em nível ATP. Ao lado de Marcelo Melo, o brasileiro foi campeão do Rio Open, torneio que distribui 500 pontos para o ranking.