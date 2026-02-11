Avó de Bruninho celebra grande realização do neto: “dia histórico”

247 - A assinatura do primeiro contrato profissional de Bruninho Samudio com o Botafogo foi celebrada publicamente pela avó do jogador, Sonia Moura, mãe de Eliza Samudio, em uma publicação nas redes sociais nesta terça-feira (10).

Na mensagem, Sonia destacou o significado do acordo para a família e para a carreira do jovem goleiro, que atua nas categorias de base do clube carioca. “Hoje é um dia histórico!”, escreveu ao comentar a oficialização do vínculo profissional com o Botafogo.

A avó também fez questão de ressaltar o orgulho pelo momento vivido pelo neto. “É um momento de grande alegria e orgulho para você, para sua família e para todos que te apoiam”, afirmou na publicação.

Bruninho, de 16 anos, integra atualmente a equipe Sub-17 do Botafogo e chegou ao primeiro contrato profissional após uma temporada com participação frequente em competições de base. O acordo representa um passo importante na transição do atleta para o futebol profissional e consolida o trabalho desenvolvido nas divisões inferiores do clube.

Ao relembrar o caminho percorrido até a assinatura, Sonia destacou o esforço e a dedicação do goleiro ao longo dos últimos anos. “Você trabalhou duro para chegar a este momento, e agora é hora de brilhar”, escreveu.

Além do desempenho pelo Botafogo, Bruninho também acumula convocações para a Seleção Brasileira de base e fez parte do elenco campeão do Sul-Americano Sub-15, o que reforça o reconhecimento do seu potencial dentro e fora do clube.

Na mensagem publicada nas redes sociais, a avó do atleta ainda deixou orientações que vão além do campo esportivo, destacando valores pessoais e humanos. “Lembre-se de que o sucesso não é apenas sobre o futebol, é sobre a pessoa que você é e o que você representa”, afirmou.

A assinatura do contrato marca um novo capítulo na trajetória de Bruninho Samudio, que passa a dar os primeiros passos formais como jogador profissional em um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, cercado de expectativas e com o apoio declarado da família.