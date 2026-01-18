Bia Haddad Maia cai na estreia do Australian Open e se despede na primeira rodada

247 – A tenista Beatriz Haddad Maia está fora do Australian Open logo na primeira rodada. Neste domingo (18), a número 1 do Brasil foi superada pela cazaque Yulia Putintseva e deu adeus precocemente ao primeiro Grand Slam da temporada.

A informação foi publicada pela CNN Brasil, que destacou o retorno de Bia ao circuito após um período de afastamento e a virada sofrida em Melbourne.

Volta ao circuito após pausa para cuidar do corpo e da mente

A estreia no Australian Open ocorreu em um contexto de recomeço. Antes da turnê australiana — iniciada por Bia no WTA de Adelaide — a brasileira estava sem competir desde setembro, quando caiu na segunda rodada do WTA de Seul, na Coreia do Sul, e anunciou uma pausa para priorizar a recuperação física e mental.

Jogo começou bem para Bia, mas rival cresceu nos momentos decisivos

O roteiro da partida teve mudanças bruscas. Bia começou melhor e venceu o primeiro set contra Putintseva, atual número 105 do ranking da WTA.

A segunda parcial foi mais equilibrada e marcada por tensão. Em determinado momento, Putintseva demonstrou irritação com o andamento do jogo e chegou a jogar a raquete no chão. Ainda assim, a cazaque conseguiu quebrar o último saque de Bia e fechou o set, levando o duelo para o terceiro.

No set decisivo, a brasileira chegou a abrir 3 a 1, mas viu a adversária devolver a quebra e assumir o controle a partir daí. Putintseva aproveitou problemas no saque e erros não forçados de Bia para confirmar a virada, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/3.