Boca Juniors x Cruzeiro: onde assistir e o que está em jogo na Libertadores

247 - Boca Juniors x Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira (19), às 21h30, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, pela 5ª rodada do Grupo D da Copa Libertadores. O Cruzeiro pode confirmar classificação antecipada às oitavas de final, enquanto o Boca entra em campo pressionado e ainda sob risco de eliminação.

A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+. O duelo ganhou peso decisivo porque pode encaminhar a situação do grupo: uma vitória celeste coloca a equipe mineira na próxima fase, enquanto um tropeço pode deixar o clube argentino em cenário delicado antes da última rodada.

O Boca Juniors chega ao confronto em meio a uma sequência negativa. Desde a derrota para o Cruzeiro no Mineirão, a equipe argentina acumulou instabilidade, perdeu para o Huracán no Campeonato Argentino e também foi superada pelo Barcelona de Guayaquil na Libertadores. Em caso de nova derrota, o clube de Buenos Aires poderá ser eliminado ainda nesta rodada, a depender do resultado entre Universidad Católica e Barcelona.

O Cruzeiro, por sua vez, vive momento mais consistente. Fora de casa, a equipe conseguiu pontuar no Campeonato Brasileiro contra Bahia e Palmeiras e vem de empate por 0 a 0 com a Universidad Católica, no Chile, pela Libertadores. O resultado na Argentina pode definir o futuro da Raposa no torneio continental: se vencer na Bombonera, garante presença nas oitavas; se perder, levará a decisão para a rodada final e passará a depender de combinações.

A pressão sobre o Boca também passa pelo fator casa. A Bombonera costuma ser um dos ambientes mais intensos do futebol sul-americano, mas o momento irregular aumenta a cobrança sobre o time comandado por Claudio Úbeda. Para o Cruzeiro, o desafio será transformar a solidez recente em resultado diante de um adversário que joga suas chances de permanência na competição.

Pelo lado argentino, a provável escalação tem Leandro Brey; Braida, ou Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa e Blanco; Tomás Belmonte, Paredes, Delgado e Tomás Aranda; Merentiel e Milton Giménez, ou Ángel Romero. O técnico é Claudio Úbeda.

O Cruzeiro deve ir a campo com Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero e Lucas Silva; Christian, Matheus Pereira e Gerson; Kaio Jorge. A equipe é comandada por Artur Jorge.

A arbitragem será venezuelana. Jesús Valenzuela apita a partida, auxiliado por Tulio Moreno e Alberto Ponte. Yender Herrera será o quarto árbitro, e Angel Arteaga ficará responsável pelo VAR.

Nas casas de apostas citadas pela reportagem, o Boca aparece como favorito. Na Betano, a vitória argentina paga 2.02, o empate 3.00 e o triunfo do Cruzeiro 4.50. Na Bet365, o Boca tem cotação de 2.00, o empate aparece em 3.20, e a vitória celeste em 4.10.

Para o Cruzeiro, o jogo representa a oportunidade de avançar com autoridade em um dos palcos mais tradicionais do continente. Para o Boca, trata-se de uma partida de sobrevivência na Libertadores, em uma rodada que pode definir se o clube argentino seguirá vivo ou ficará pelo caminho ainda na fase de grupos.

Expectativa cresce entre torcedores na internet

A poucas horas da partida entre Boca Juniors e Cruzeiro, a movimentação dos torcedores também se reflete no ambiente digital. Segundo dados do Google Trends, houve uma alta repentina nas buscas relacionadas ao confronto desta terça-feira (19), sinalizando o interesse crescente do público por um duelo que pode ser decisivo para a sequência do Grupo D da Libertadores.