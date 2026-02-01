TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Esporte

      Botafogo e Fluminense se enfrentam no Nilton Santos pelo Cariocão; confira onde assistir

      Clássico Vovô deste domingo define liderança dos grupos e terá transmissão na TV fechada

      Allan. Botafogo x LDU pela Conmebol Libertadores no Estadio Nilton Santos. 14 de Agosto de 2025, Rio de Janeiro, RJ, Brasil (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

      247 O Estádio Nilton Santos recebe neste domingo (1º) mais um capítulo do Clássico Vovô. Botafogo e Fluminense entram em campo às 20h30 (horário de Brasília) pela quinta rodada do Campeonato Carioca, em duelo que coloca frente a frente os líderes dos grupos B e A da competição estadual.

      A partida reúne equipes em bom momento. O Botafogo chega embalado por três vitórias consecutivas com o elenco principal, incluindo a goleada por 4 a 0 sobre o Cruzeiro, na estreia do Campeonato Brasileiro. Antes disso, o time alvinegro havia superado Volta Redonda e Bangu, campanha que o mantém na ponta do grupo B do Cariocão.

      Do lado tricolor, o Fluminense também vive sequência de resultados expressivos. A equipe venceu o clássico contra o Flamengo por 2 a 1, pelo Campeonato Carioca, e repetiu o placar diante do Grêmio na estreia do Brasileirão. O time das Laranjeiras havia derrotado ainda o Nova Iguaçu, acumulando três triunfos seguidos e garantindo a liderança do grupo A do estadual.

      Onde assistir

      O confronto entre Botafogo e Fluminense terá transmissão ao vivo do Sportv e do Premiere.

      Prováveis escalações

      Botafogo:
      Neto; Mateo Ponte, Newton, Alexander Barboza (Marçal); Vitinho, Allan, Danilo, Santiago Rodríguez, Alex Telles (Nathan Fernandes), Montoro; Arthur Cabral.
      Técnico: Martin Anselmi.

      Fluminense:
      Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Martinelli, Nonato (Bernal) e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy (Everaldo).
      Técnico: Luis Zubeldía.

      Arbitragem

      •  Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães
      •  Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Gustavo Mota Correia
      •  Quarto árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes
      •  VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
      •  AVAR: Andréa Izaura Maffra Marcelino

      Artigos Relacionados

      Tags