Botafogo e Fluminense se enfrentam no Nilton Santos pelo Cariocão; confira onde assistir
Clássico Vovô deste domingo define liderança dos grupos e terá transmissão na TV fechada
247 O Estádio Nilton Santos recebe neste domingo (1º) mais um capítulo do Clássico Vovô. Botafogo e Fluminense entram em campo às 20h30 (horário de Brasília) pela quinta rodada do Campeonato Carioca, em duelo que coloca frente a frente os líderes dos grupos B e A da competição estadual.
A partida reúne equipes em bom momento. O Botafogo chega embalado por três vitórias consecutivas com o elenco principal, incluindo a goleada por 4 a 0 sobre o Cruzeiro, na estreia do Campeonato Brasileiro. Antes disso, o time alvinegro havia superado Volta Redonda e Bangu, campanha que o mantém na ponta do grupo B do Cariocão.
Do lado tricolor, o Fluminense também vive sequência de resultados expressivos. A equipe venceu o clássico contra o Flamengo por 2 a 1, pelo Campeonato Carioca, e repetiu o placar diante do Grêmio na estreia do Brasileirão. O time das Laranjeiras havia derrotado ainda o Nova Iguaçu, acumulando três triunfos seguidos e garantindo a liderança do grupo A do estadual.
Onde assistir
O confronto entre Botafogo e Fluminense terá transmissão ao vivo do Sportv e do Premiere.
Prováveis escalações
Botafogo:
Neto; Mateo Ponte, Newton, Alexander Barboza (Marçal); Vitinho, Allan, Danilo, Santiago Rodríguez, Alex Telles (Nathan Fernandes), Montoro; Arthur Cabral.
Técnico: Martin Anselmi.
Fluminense:
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Martinelli, Nonato (Bernal) e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy (Everaldo).
Técnico: Luis Zubeldía.
Arbitragem
- Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães
- Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Gustavo Mota Correia
- Quarto árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes
- VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
- AVAR: Andréa Izaura Maffra Marcelino