Brasil 247 acompanha treino da Seleção Brasileira em Nova York com cobertura de Francisco Attié

O Brasil 247 acompanhou de perto o treinamento da Seleção Brasileira em Nova York, reforçando sua cobertura especial da participação do Brasil nos Estados Unidos. A reportagem esteve a cargo do jornalista Francisco Attié, correspondente radicado no país há mais de dez anos.

Attié estudou na Universidade de Nova York (NYU) e na Universidade da Cidade de Nova York (CUNY), onde concluiu sua graduação e seu mestrado. Jornalista, escritor e fotógrafo, desenvolve um trabalho voltado especialmente para futebol, política internacional e temas ligados à sociedade contemporânea.

Seus textos e fotografias são publicados em veículos como GQ, Gothamist e Brasil 247, entre outros. Ao longo de sua trajetória, consolidou uma atuação que combina reportagem, análise e produção visual, acompanhando de perto acontecimentos relevantes nos Estados Unidos e suas conexões com o Brasil.

Nas redes sociais, Francisco Attié compartilha seu trabalho e suas reflexões por meio do Instagram (@fran_attie) e da plataforma Substack (franciscoattie), onde publica artigos e análises sobre política, cultura e esporte.

A cobertura do treinamento da Seleção Brasileira em Nova York integra o esforço do Brasil 247 de oferecer aos seus leitores uma visão qualificada e independente dos principais acontecimentos envolvendo o futebol brasileiro no cenário internacional.

Leia também o artigo especial de Francisco Attié publicado em sua coluna no Brasil 247.