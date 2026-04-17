Brasil decreta luto oficial pela morte do ídolo do basquete Oscar Schmidt

247 - O Brasil decretou luto oficial de três dias pela morte de Oscar Schmidt, ex-jogador que se tornou um dos maiores nomes da história do basquete nacional, em medida assinada pelo governo federal após o falecimento do atleta aos 68 anos.

O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU)e assinado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que exerce a Presidência da República durante a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao exterior.

"É declarado luto oficial em todo o País, pelo período de três dias, contado da data de publicação deste Decreto, em sinal de pesar pelo falecimento de Oscar Daniel Bezerra Schmidt, ex-jogador de basquetebol", diz a publicação no DOU.

Morte do ídolo do basquete

Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira (17), em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, após passar mal em sua residência. Ele foi socorrido e levado ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, mas já chegou à unidade sem vida, conforme informou a prefeitura local. O ex-atleta foi encaminhado pelo serviço de resgate em parada cardiorrespiratória. A causa da morte não foi divulgada.

Legado histórico no esporte

Nascido em Natal, no Rio Grande do Norte, em 1958, Oscar Schmidt construiu uma trajetória marcante no basquete mundial. Conhecido como “Mão Santa”, ele foi peça fundamental na popularização do esporte no Brasil.

Com cinco participações em Jogos Olímpicos — Moscou 1980, Los Angeles 1984, Seul 1988, Barcelona 1992 e Atlanta 1996 —, o ex-jogador somou 1.093 pontos e se tornou o maior cestinha da história da competição.

Reconhecimento internacional

Mesmo sem atuar oficialmente na NBA, Oscar Schmidt alcançou reconhecimento global ao integrar o Hall da Fama da Federação Internacional de Basquete (Fiba) e também o Hall da Fama da NBA, consolidando sua posição entre os maiores atletas da modalidade. A família divulgou nota lamentando a morte e destacando a trajetória do ex-jogador. O velório e o enterro serão restritos a familiares e amigos. Oscar deixa esposa e dois filhos.