Brasil enfrenta Croácia em amistoso; confira onde assistir

247 - A seleção brasileira entra em campo nesta terça-feira (31), às 21h (horário de Brasília), para enfrentar a Croácia em amistoso internacional realizado em Orlando, nos Estados Unidos. O confronto marca o último compromisso antes da convocação para a próxima Copa do Mundo e reedita o duelo contra a equipe europeia que eliminou o Brasil no Mundial do Catar, em 2022.

A partida será disputada no World Camping Stadium, em Orlando, e terá transmissão ao vivo pela TV Globo (aberta), SporTV (fechada) e também pelo canal GE TV, no YouTube.

O técnico Carlo Ancelotti deve escalar o Brasil com Ederson; Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vini Jr. A equipe busca consolidar ajustes e testar formações antes da definição final do elenco para o torneio internacional.

Do outro lado, a Croácia, comandada por Zlatko Dalic, deve entrar em campo com Livakovic; Erlic, Vuskovic e Pongracic; Stanisic, Modric, Sucic e Perisic; Pasalic, Kramaric e Baturina. A equipe europeia mantém a base que teve bom desempenho recente e segue como adversária de alto nível.

O reencontro entre as seleções traz à tona a memória do confronto nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, quando os croatas avançaram após vitória nos pênaltis, eliminando o Brasil.

Expectativa toma conta dos torcedores na internet

Dados do Google Trends registram aumento repentino de buscas relacionadas à partida desta terça-feira (31), refletindo o interesse dos torcedores pelo confronto entre Brasil e Croácia, especialmente pela rivalidade recente e pela importância do amistoso no contexto de preparação para a Copa do Mundo.