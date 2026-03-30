Ancelotti revela que já tem escalação definida para a estreia do Brasil

Reuters - O técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, afirmou que já tem o time pronto para a estreia na Copa do Mundo deste ano, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

O Brasil vem de uma derrota no amistoso contra a França e joga na terça-feira contra a Croácia, novamente nos EUA.

O ciclo do Brasil entre 2022 e 2026 foi bastante conturbado, com muitas trocas de técnicos e ainda sem um time pronto na cabeça do torcedor.

Mesmo assim, Ancelotti disse que já tem o time para estreia definido e que está otimista com o desempenho do Brasil no Mundial.

"Hoje temos uma ideia muito clara, tenho a escalação bastante definida para o primeiro (jogo) e também bastante definida a lista final. Estamos em um caminho correto, um jogo muito bom, outro jogo um pouco menos", disse ele a jornalistas nos Estados Unidos.

O treinador acrescentou que já tem também um esquema tático definido para jogar a Copa do Mundo.

"Temos que melhorar obviamente, temos ideia bastante clara do que queremos fazer na Copa do Mundo", disse. "Vamos estar preparados para os melhores jogos da Copa do Mundo. Precisamos de calma e tranquilidade porque toda a comissão e toda a CBF estão convencidas de que estamos no caminho correto e no ponto correto", acrescentou.

Nem as derrotas e as dificuldades desde as eliminatórias desanimam o treinador.

"Acho que foi um bom trabalho até agora", sentenciou o italiano. "Estamos no processo correto. Crítica é normal. Eu tenho muito claro que o mais importante é o resultado, mas para nós o resultado mais importante é o primeiro jogo da Copa do Mundo", complementou Ancelotti.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier, no Rio de Janeiro; Edição de Alexandre Caverni e Eduardo Simões)