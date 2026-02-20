Brasil terá delegação recorde nos Jogos Paralímpicos de Inverno 2026

247 - O Brasil terá sua maior delegação nos Jogos Paralímpicos de Inverno em 2026, quando oito atletas representarão o país em Milão-Cortina, na Itália, entre os dias 6 e 15 de março. Todos os convocados são beneficiários do Programa Bolsa Atleta desde 2022, evidenciando a importância do incentivo federal para o fortalecimento das modalidades de inverno no cenário paralímpico nacional. O número de representantes supera o recorde anterior, registrado em Pequim 2022, quando seis atletas integraram a delegação.

Do total de convocados, seis competirão no esqui cross-country: Wellington da Silva, Elena Regina, Guilherme Cruz Rocha, Aline Rocha e Robelson Lula. No snowboard, o Brasil contará com dois nomes: Vitória Machado e André Barbieri.

A edição de 2026 marca a quarta participação do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Inverno. A estreia ocorreu em Sochi 2014, com dois atletas. Em PyeongChang 2018, o país foi representado por três competidores, enquanto em Pequim 2022 o número subiu para seis — marca agora superada com a maior delegação já enviada ao evento.

Entre os destaques da equipe está a gaúcha Vitória Machado, que iniciou sua trajetória esportiva ainda na juventude. Antes de se dedicar ao snowboard, ela passou por diferentes modalidades, incluindo a patinação artística. Nos últimos dois anos, conquistou duas medalhas de ouro na Copa Europeia de Banked Slalom, em 2025 e 2026. Em Milão-Cortina, será a segunda atleta brasileira a disputar o snowboard em Jogos Paralímpicos de Inverno.

O melhor desempenho brasileiro na história da competição segue sendo a sexta colocação de Cristian Ribera na prova dos 15 quilômetros do esqui cross-country, alcançada em PyeongChang 2018. A expectativa agora recai sobre a nova geração de atletas, que chega à Itália respaldada por um ciclo de preparação contínuo e pelo maior contingente já registrado pelo país na competição.