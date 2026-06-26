Caminho de João Fonseca em Wimbledon pode cruzar com Djokovic; entenda

247 - O tenista brasileiro João Fonseca conheceu, nesta sexta-feira (26), o caminho que terá pela frente em Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada. O carioca poderá enfrentar o sérvio Novak Djokovic nas oitavas de final, desde que ambos avancem em suas respectivas campanhas no torneio, que começa na próxima segunda-feira (29). As informações são da CNN Brasil.

Na estreia, Fonseca terá pela frente o espanhol Roberto Bautista, de 38 anos. Atual 163º colocado do ranking mundial, o veterano já integrou o grupo dos dez melhores tenistas da ATP. Este será o primeiro confronto entre os dois, ainda sem data e horário definidos.

Caso avance à segunda rodada, o brasileiro enfrentará o vencedor do duelo entre Jesper de Jong e Rinky Hijikata. Se continuar na competição, poderá encontrar na terceira fase o russo Andrey Rublev, atual 13º colocado do ranking da ATP.

Possível reencontro com Djokovic

Se alcançar as oitavas de final, João Fonseca poderá reencontrar Novak Djokovic em um dos confrontos mais aguardados do torneio. Os dois se enfrentaram recentemente em Roland Garros, em uma partida marcada pelo equilíbrio.

Na ocasião, o brasileiro venceu o heptacampeão de Wimbledon por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5. O duelo durou 4 horas e 54 minutos no saibro francês.

Preparação para o Grand Slam

Apesar do desafio projetado em Wimbledon, João Fonseca chega ao torneio após resultados expressivos diante de adversários de alto nível. Em sua única partida contra Andrey Rublev, por exemplo, venceu o russo por 3 sets a 0 no Australian Open.

Na preparação para o Grand Slam britânico, o brasileiro optou por não disputar o ATP 250 de Eastbourne. A decisão teve como objetivo priorizar a recuperação de um desconforto no ombro direito e intensificar o trabalho físico e técnico antes da competição.