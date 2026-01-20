Champions League entra na reta decisiva da fase inicial; confira os jogos de hoje

247 - A Champions League chega à penúltima rodada de sua primeira fase com um cenário marcado por disputas acirradas por classificação. Com poucas partidas restantes antes do encerramento desta etapa, a competição passa a ser definida nos detalhes, com clubes brigando ponto a ponto por vagas diretas nas oitavas de final, presença nos playoffs ou simplesmente pela sobrevivência no torneio.

Até o momento, apenas o Arsenal tem situação totalmente definida. A equipe inglesa lidera a tabela com 18 pontos e já garantiu matematicamente a classificação direta para as oitavas de final, sem risco de ser alcançada por clubes que estão fora da zona de avanço. Trata-se do único time com vaga assegurada nesta condição.

O Bayern de Munique também já está confirmado no mata-mata, embora ainda não tenha assegurado lugar direto nas oitavas. Os alemães, no entanto, não correm risco de eliminação e seguem vivos na disputa por uma posição mais confortável na classificação geral.

A briga mais intensa envolve nove equipes que disputam seis vagas diretas nas oitavas de final. Atualmente, Paris Saint-Germain, Manchester City, Atalanta, Inter de Milão, Real Madrid e Atlético de Madri ocupam essa zona privilegiada. Logo atrás aparecem Liverpool, Borussia Dortmund e Tottenham, que ainda mantêm chances, mas dependem de uma combinação de resultados para ultrapassar os concorrentes diretos.

Na faixa destinada aos playoffs, Chelsea, Barcelona, Juventus e Napoli aparecem momentaneamente classificados. Todos ainda alimentam a possibilidade de avançar diretamente às oitavas, mas também correm o risco de queda precoce caso não consigam bons resultados nas rodadas finais.

Mais abaixo na tabela, Benfica e Athletic Bilbao ainda buscam uma reação, enquanto Ajax e Villarreal vivem situação extremamente delicada e estão virtualmente eliminados da competição. Na última colocação aparece o Kairat, do Cazaquistão, que ocupa a lanterna e já não tem chances de classificação.

Com confrontos decisivos pela frente, a penúltima rodada tende a ser determinante para o desenho final da fase inicial da Champions League, aproximando a competição de seu momento mais aguardado: o mata-mata.

Expectativa alta no Brasil para duelos decisivos

Dados do Google Trends mostram grande busca no Brasil, na tarde desta terça-feira (20), acerca dos jogos da Champions League.