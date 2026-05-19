Cidade do México acelera obras para receber a Copa do Mundo

Reuters - A menos de um mês para o início da Copa do Mundo, a Cidade do México está se esforçando para concluir importantes reformas, inclusive nas estações de metrô e no principal aeroporto, à medida que a corrida para estar pronta para o jogo de abertura do torneio, em 11 de junho, está chegando ao fim.

Alguns habitantes locais estão frustrados com os transtornos causados pelas obras, que, segundo muitos, parecem ser mais voltadas para os visitantes do que para os Chilangos, como são conhecidos os moradores da cidade.

Na Calzada de Tlalpan, uma das principais vias da capital, as equipes de trabalho estão construindo um corredor para pedestres e bicicletas que se estende por quase dois quilômetros, e está programado para ser inaugurado no final de maio. A construção levou ao fechamento de pistas e ao congestionamento em uma das vias mais movimentadas da cidade.

"Entendemos que é para melhorar nossa cidade e apresentar uma boa imagem aos visitantes", disse Blanca Abascal, uma professora que mora na regão. "Mas também tem sido um pouco caótico... À noite, mal conseguimos dormir por causa do barulho."

A Copa do Mundo deste ano será co-organizada por México, Canadá e Estados Unidos. A Cidade do México sediará cinco jogos, começando com uma partida do grupo do México contra a África do Sul em 11 de junho.

Em estações de metrô como San Antonio Abad e Auditorio, localizadas nas áreas central e oeste da cidade, estão em andamento obras de renovação para melhorar os vitrais, as entradas e as plataformas.

"Os projetos se concentram mais na estética do que na manutenção estrutural", disse Halim Castro, um estudante universitário de 22 anos. "Os recursos poderiam ser alocados para melhorias mais essenciais, como a manutenção do sistema de metrô, que já é muito antigo."

As autoridades da Cidade do México, que dizem que o sistema de metrô transportou mais de 1,2 bilhão de passageiros no ano passado, descrevem as obras como atualizações necessárias. O diretor do metrô, Adrián Rubalcava, afirmou que os preparativos para a Copa do Mundo ajudaram a acelerar o trabalho necessário.

"Isso proporciona uma oportunidade de realizar um trabalho mais profundo nas estações que exigem atenção urgente e que as deixará em melhores condições para os usuários a longo prazo", disse ele.

Alguns moradores também levantaram preocupações sobre a distribuição do investimento público.

"Há melhorias em áreas mais visíveis, mas em outras partes da cidade ainda há lacunas significativas no transporte e nos serviços", disse Arturo Castro, um aposentado, que pediu um planejamento urbano mais amplo.

No Aeroporto Internacional Benito Juárez, as reformas fecharam partes do aeroporto, atrapalhando os passageiros que chegam à capital.

"A situação no aeroporto é simplesmente insustentável: as reformas intermináveis, a desorganização, os atrasos nos voos, o caos total", declarou Francisco Ramos, um arquiteto de 42 anos que usou o aeroporto na semana passada.

A presidente Claudia Sheinbaum disse que os projetos estão progredindo conforme programado, incluindo as melhorias no aeroporto Benito Juárez e no outro aeroporto da cidade, o Felipe Ángeles.

"Eles serão concluídos a tempo de receber milhões de visitantes e atletas", afirmou ela na semana passada.

(Reportagem adicional de Diego Oré)