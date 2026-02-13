COI diz estar aberto a revisão direitos de atletas se expressarem, mas continua com regras atuais

Reuters - O Comitê Olímpico Internacional (COI) estaria aberto a rever as diretrizes que regem os direitos dos atletas de se expressarem livremente nos Jogos de Inverno, mas as regras foram aceitas pelos competidores, disse a presidente do COI, Kirsty Coventry, nesta sexta-feira.

O caso do atleta de skeleton ucraniano Vladyslav Heraskevych, que foi desclassificado das Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina na quinta-feira por causa de um capacete com a imagem de atletas mortos desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, trouxe de volta ao centro das atenções as regras dos Jogos sobre liberdade de expressão.

Desde então, ele recorreu à Corte Arbitral do Esporte, exigindo sua reintegração nas Olimpíadas.

Coventry, eleita para o cargo mais alto do COI no ano passado, liderou uma revisão das diretrizes que regem a expressão nos Jogos como chefe da comissão de atletas em 2021.

“Isso (qualquer nova revisão das diretrizes) caberia ao grupo de trabalho que analisa todos os princípios fundamentais do Olimpismo”, disse Coventry em uma coletiva de imprensa na sexta-feira.

“Tive várias conversas com atletas nos últimos dias. Eles ainda acreditam firmemente que devemos ser capazes de manter parte do nosso movimento olímpico e sua experiência olímpica em segurança.”

De acordo com as regras atuais, os atletas podem levantar questões de interesse ou preocupação em qualquer uma das coletivas de imprensa dos Jogos, zonas mistas, reuniões de equipe, entrevistas ou nas redes sociais.

Mas eles não podem fazer isso no campo de jogo ou nas cerimônias de medalhas, com o COI afirmando que deseja manter os campos de jogo livres de qualquer distração.

A regra 50.2 da Carta Olímpica estabelece que “nenhum tipo de manifestação ou propaganda política, religiosa ou racial é permitido em quaisquer locais, instalações ou outras áreas olímpicas”.

Com o rápido crescimento das redes sociais e um ambiente político tenso nos Estados Unidos antes das Olimpíadas de Los Angeles em 2028, há preocupações de que essas regras possam ser testadas ainda mais nos Jogos daqui a dois anos.

“Se nossos atletas quiserem que analisemos isso (as regras), estamos abertos a tudo”, disse Coventry. “Mas as regras são as regras até hoje, e acredito que sejam boas regras."

"Elas protegem nossos atletas de serem usados. Os atletas acreditam que as diretrizes são relevantes no mundo de hoje.”