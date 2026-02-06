Delegação de Israel é vaiada na abertura dos Jogos de Inverno de Milão-Cortina 2026

MILÃO, 6 de fevereiro (Reuters) - A equipe olímpica de Israel entrou no estádio durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, nesta sexta-feira, sob vaias esparsas, enquanto o vice-presidente dos EUA, JD Vance, recebeu uma recepção semelhante no que, de resto, havia sido uma celebração animada e festiva do evento global de esportes de inverno.

A delegação israelense, composta por quatro pessoas, acenando com a bandeira do país e sorrindo, entrou no estádio San Siro durante o desfile dos países participantes, com as vaias rapidamente abafadas pela trilha sonora alta.

Os aplausos para a numerosa seleção americana rapidamente se transformaram em vaias quando Vance apareceu no telão do estádio.

A recepção fria a Vance não foi uma surpresa, visto que a agitação política nos EUA em relação à aplicação das leis federais de imigração se espalhou para o país anfitrião dos Jogos e alimentou protestos contra as políticas do governo Trump.

A reação negativa na Itália surge após a divulgação de que analistas ligados a uma divisão do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) apoiariam a delegação americana durante os Jogos Olímpicos, como é comum em edições anteriores da edição.

Centenas de pessoas foram às ruas de Milão na manhã desta sexta-feira para protestos contra o "ICE OUT" .

Em Cortina d'Ampezzo, onde um desfile simultâneo foi realizado para os atletas localizados no complexo montanhoso, a equipe dos EUA foi muito aplaudida e os atletas de Israel também receberam alguns aplausos.

Em Predazzo, local das provas de salto de esqui, houve algumas vaias para a equipe de Israel.

Antes da cerimônia de abertura, os atletas israelenses disseram estar preparados para uma possível recepção hostil em decorrência da guerra em Gaza.

Desde o início do cessar-fogo em outubro, o fogo israelense matou quase 560 pessoas, a maioria civis, segundo autoridades de saúde de Gaza. Militantes palestinos mataram quatro soldados israelenses no mesmo período, afirmam as autoridades israelenses.

"Estou preparado, eles podem fazer o que quiserem", disse o esquiador israelense Barnabas Szollos antes da cerimônia de abertura. "Só quero fazer uma boa corrida, uma corrida divertida e dar o meu melhor."

Israel tem um histórico problemático nos Jogos Olímpicos, com 11 de seus atletas mortos durante um ataque de militantes palestinos na Vila Olímpica durante os Jogos Olímpicos de Verão de Munique, em 1972.

O Comitê Olímpico Internacional se recusou por muito tempo a homenageá-los nas cerimônias de abertura dos Jogos subsequentes, apesar da pressão contínua de familiares e de Israel.

Eles foram finalmente lembrados após 49 anos, durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de Tóquio em 2021.

