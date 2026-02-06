TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Mundo

      Jeffrey Epstein espionava para Israel? Novos documentos geram suspeitas

      Documentos liberados pelo governo dos EUA apontam para ligações do criminoso sexual falecido com serviços de inteligência estrangeiros e citam o Mossad

      Jeffrey Epstein (Foto: Divulgação via Reuters)

      247 - Dos mais de três milhões de páginas recentemente divulgadas sobre o caso Jeffrey Epstein, consta o depoimento de uma fonte do FBI, o Departamento Federal de Investigação dos EUA. A testemunha afirma que o financista e criminoso sexual, condenado por pedofilia e que cometeu suicídio na prisão em 2019, teria atuado como espião para Israel, informou o site Brasil de Fato

      No dia 30 de janeiro, o vice-procurador-geral dos EUA, Todd Blanche, anunciou a conclusão da publicação de materiais relacionados ao caso Epstein. Com a divulgação mais recente, o volume total de dados tornados públicos supera 3,5 milhões de arquivos e inclui menções a diversas figuras poderosas, entre elas o presidente dos EUA, Donald Trump, os empresários bilionários  Elon Musk e Bill Gates e o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, entre outros.

      A identidade do informante ligado ao FBI foi preservada no documento oficial. A fonte do FBI relatou que o antigo advogado de Epstein, Alan Dershowitz, teria dito ao então procurador dos EUA para o Distrito Sul do estado da Flórida, Alex Acosta, que Epstein “pertencia tanto aos serviços de inteligência dos EUA quanto aos de seus aliados”.

      O informante ainda alegou que Epstein mantinha uma relação pessoal próxima com o ex-primeiro-ministro israelense Ehud Barak e que teria sido “treinado como espião sob sua tutela”. A fonte do FBI também atribui ao advogado a declaração de que “se ele [Epstein] fosse jovem novamente estaria portando uma arma como agente do Mossad”.

      Os documentos, segundo o Brasil de Fato, reforçam a tese de que Epstein beneficiaria a inteligência israelense ao facilitar a exploração sexual em eventos com políticos importantes. O objetivo era atrair membros da elite para situações comprometedoras e obter favores ou silêncio por meio de chantagem.

      Em novembro, já havia sido revelada uma proximidade alarmante entre o financista e Yoni Koren, importante ex-assessor de Defesa de Israel que teria se hospedado nas propriedades de Epstein, relembra a reportagem. 

      De acordo com as investigações, isso possibilitou a coordenação de reuniões confidenciais com a diretoria da CIA e o governo estadunidense, além da intermediação de projetos de cibersegurança.

      Evidências financeiras também indicam transferências bancárias suspeitas e entregas de cartões magnéticos entre Epstein e figuras do alto escalão militar israelense. O conteúdo sugere que o abusador sexual operava como um intermediário de influência e espionagem internacional para beneficiar autoridades estrangeiras.

      Em 2019, Epstein foi acusado nos EUA de tráfico sexual de menores e de conspiração para cometer esse crime, enfrentando uma pena superior a 40 anos de prisão. De acordo com a acusação, entre 2002 e 2005, Epstein manteve encontros sexuais com dezenas de meninas menores de idade, que recebia em suas residências em Nova York e na Flórida, nos EUA. Ele as pagava em dinheiro e, em seguida, incumbia algumas vítimas de recrutar novas garotas. Algumas das vítimas tinham apenas 13 anos. (Com informações da Sputnik). 

      Artigos Relacionados

      Tags