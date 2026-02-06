Jeffrey Epstein espionava para Israel? Novos documentos geram suspeitas

247 - Dos mais de três milhões de páginas recentemente divulgadas sobre o caso Jeffrey Epstein, consta o depoimento de uma fonte do FBI, o Departamento Federal de Investigação dos EUA. A testemunha afirma que o financista e criminoso sexual, condenado por pedofilia e que cometeu suicídio na prisão em 2019, teria atuado como espião para Israel, informou o site Brasil de Fato.

No dia 30 de janeiro, o vice-procurador-geral dos EUA, Todd Blanche, anunciou a conclusão da publicação de materiais relacionados ao caso Epstein. Com a divulgação mais recente, o volume total de dados tornados públicos supera 3,5 milhões de arquivos e inclui menções a diversas figuras poderosas, entre elas o presidente dos EUA, Donald Trump, os empresários bilionários Elon Musk e Bill Gates e o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, entre outros.

A identidade do informante ligado ao FBI foi preservada no documento oficial. A fonte do FBI relatou que o antigo advogado de Epstein, Alan Dershowitz, teria dito ao então procurador dos EUA para o Distrito Sul do estado da Flórida, Alex Acosta, que Epstein “pertencia tanto aos serviços de inteligência dos EUA quanto aos de seus aliados”.

O informante ainda alegou que Epstein mantinha uma relação pessoal próxima com o ex-primeiro-ministro israelense Ehud Barak e que teria sido “treinado como espião sob sua tutela”. A fonte do FBI também atribui ao advogado a declaração de que “se ele [Epstein] fosse jovem novamente estaria portando uma arma como agente do Mossad”.

Os documentos, segundo o Brasil de Fato, reforçam a tese de que Epstein beneficiaria a inteligência israelense ao facilitar a exploração sexual em eventos com políticos importantes. O objetivo era atrair membros da elite para situações comprometedoras e obter favores ou silêncio por meio de chantagem.

Em novembro, já havia sido revelada uma proximidade alarmante entre o financista e Yoni Koren, importante ex-assessor de Defesa de Israel que teria se hospedado nas propriedades de Epstein, relembra a reportagem.

De acordo com as investigações, isso possibilitou a coordenação de reuniões confidenciais com a diretoria da CIA e o governo estadunidense, além da intermediação de projetos de cibersegurança.

Evidências financeiras também indicam transferências bancárias suspeitas e entregas de cartões magnéticos entre Epstein e figuras do alto escalão militar israelense. O conteúdo sugere que o abusador sexual operava como um intermediário de influência e espionagem internacional para beneficiar autoridades estrangeiras.

Em 2019, Epstein foi acusado nos EUA de tráfico sexual de menores e de conspiração para cometer esse crime, enfrentando uma pena superior a 40 anos de prisão. De acordo com a acusação, entre 2002 e 2005, Epstein manteve encontros sexuais com dezenas de meninas menores de idade, que recebia em suas residências em Nova York e na Flórida, nos EUA. Ele as pagava em dinheiro e, em seguida, incumbia algumas vítimas de recrutar novas garotas. Algumas das vítimas tinham apenas 13 anos. (Com informações da Sputnik).