Papa Leão XIV faz apelo global por trégua olímpica antes dos Jogos de Inverno de Milão-Cortina

247 - O papa Leão XIV fez um apelo global nesta sexta-feira (6) para que os países respeitem a trégua olímpica antes do início dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, que seguem até 22 de fevereiro. A manifestação ocorreu poucas horas antes da cerimônia oficial de abertura do evento. Em mensagem pública, o pontífice classificou a iniciativa como "instrumento de esperança".

Segundo a AFP, em seu posicionamento, Leão XIV escreveu: "Encorajo sinceramente todas as nações (...) a redescobrirem e respeitarem este instrumento de esperança". O evento deve reunir milhares de autoridades internacionais, mais de mil artistas e uma audiência global estimada em bilhões de pessoas. Especialistas consideram a cerimônia de abertura um momento de maior vulnerabilidade em termos de segurança.

Esquema de segurança sem precedentes

Para reduzir riscos, a Itália mobilizou uma das maiores operações de segurança de sua história recente. Cerca de 6 mil policiais e agentes atuam no esquema, que também inclui drones e robôs para inspeção de áreas consideradas sensíveis. Franz Regul, que coordenou a área de cibersegurança dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, avaliou o cenário. Segundo ele, "se alguém quiser sabotar os Jogos, a abertura é o caminho".

De acordo com Daniel Byman, do Center for Strategic and International Studies, existe preocupação maior com ações patrocinadas por Estados, consideradas mais complexas e com maior capacidade operacional. Apesar disso, a principal tensão no período pré-Jogos surgiu após o anúncio da presença de agentes do U.S. Immigration and Customs Enforcement acompanhando delegações estadunidenses.

Polêmica com agentes dos EUA

A medida gerou protestos em Milão e críticas de autoridades locais. O embaixador dos Estados Unidos na Itália, Tilman J. Fertitta, afirmou que a atuação será apenas consultiva e voltada à inteligência, sem função de patrulhamento. Mesmo com a explicação, a reação levou o comitê olímpico dos EUA a alterar o nome de seu espaço de hospitalidade, de "Ice House" para "Winter House".