Com apoio da Petrobras, Centro de Treinamento dedicado ao Futebol Feminino recebe sinal verde para início de obras em Araraquara
Evento com presença da presidente da companhia, Magda Chambriard, nesta segunda-feira, marca a largada da construção do primeiro CT exclusivo da modalidade
247 - Com investimentos da Petrobras, foi assinada nesta segunda-feira (26) a ordem de serviço que autoriza o início das obras do CT Araraquara, o primeiro Centro de Treinamento do Brasil dedicado exclusivamente ao futebol feminino. Viabilizado por meio de convênio com a Fundesport (Fundação de Amparo ao Esporte do Município de Araraquara), entidade pública vinculada à prefeitura, o projeto representa um marco histórico para a modalidade e reforça o compromisso da companhia com a inclusão, a equidade e o desenvolvimento social por meio do esporte. As informações são da Agência Petrobras.
A cerimônia de assinatura aconteceu no Parque do Pinheirinho, em Araraquara, e contou com a presença da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, além do prefeito Luís Claudio Lapena, autoridades municipais e dirigentes esportivos e representantes da Federação Paulista de Futebol (FPF).
Durante o evento, Magda destacou o potencial do futebol feminino de abrir caminhos e oportunidades para meninas e mulheres e reforçou o papel da Petrobras como incentivadora da modalidade no país.
"A Petrobras acredita que o futebol feminino cumpre um papel de transformação social, que vai além dos times em campo. É um espaço legítimo para que meninas e mulheres possam sonhar e reafirmar seu protagonismo, em busca da equidade de gênero e de oportunidades. Por isso, resolvemos apoiar essa iniciativa, que contribuirá para a transformação do futebol feminino no país, promovendo o desenvolvimento e visibilidade do esporte", afirmou.
Projeto
Sede de um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol feminino brasileiro, a Ferroviária, de Araraquara, consolida-se como polo estratégico da modalidade ao receber um complexo com vocação de referência nacional. O CT será implantado em uma área de 138 mil metros quadrados, cedida pela prefeitura à Fundesport em 2023, e prevê a reestruturação completa do atual Centro de Treinamento do Pinheirinho.
Voltado a meninas e jovens de 11 a 20 anos, o projeto atenderá cerca de 240 atletas das categorias Sub-12, Sub-14, Sub-15, Sub-17 e Sub-20. A infraestrutura inclui a reforma de cinco campos, entre eles um miniestádio com arquibancadas e vestiários, além de alojamento com 21 dormitórios, academia, auditório, áreas administrativas e espaços de convivência. O complexo contará ainda com estrutura moderna para fisioterapia, nutrição, fornecimento de uniformes e ações de comunicação e marketing esportivo.
Formação integral
Mais do que um espaço de alto rendimento, o CT Araraquara terá papel fundamental na formação integral das atletas. Estão previstas ações educativas mensais sobre temas como saúde da mulher, educação sexual, autodefesa, educação financeira, diversidade racial e étnica, combate ao bullying, inteligência emocional e sustentabilidade. A programação incluirá ainda debates sobre a história da proibição do futebol feminino no Brasil, reforçando a importância da igualdade de direitos e do acesso ao esporte.
O projeto contempla também a criação de uma escolinha gratuita de futebol feminino, ampliando oportunidades para novas gerações e fortalecendo o impacto social da iniciativa. Com a nova estrutura, as atletas terão condições de competir em igualdade com os principais clubes do país, participando de competições locais, regionais e nacionais.
Ao viabilizar o CT Araraquara, a Petrobras reafirma seu protagonismo no apoio ao futebol feminino e no fortalecimento do esporte nacional, contribuindo de forma concreta para a formação de talentos, a promoção da inclusão e a construção de um futuro mais justo e diverso para meninas e mulheres em todo o Brasil.