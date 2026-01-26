Com apoio da Petrobras, Centro de Treinamento dedicado ao Futebol Feminino recebe sinal verde para início de obras em Araraquara

247 - Com investimentos da Petrobras, foi assinada nesta segunda-feira (26) a ordem de serviço que autoriza o início das obras do CT Araraquara, o primeiro Centro de Treinamento do Brasil dedicado exclusivamente ao futebol feminino. Viabilizado por meio de convênio com a Fundesport (Fundação de Amparo ao Esporte do Município de Araraquara), entidade pública vinculada à prefeitura, o projeto representa um marco histórico para a modalidade e reforça o compromisso da companhia com a inclusão, a equidade e o desenvolvimento social por meio do esporte. As informações são da Agência Petrobras.

A cerimônia de assinatura aconteceu no Parque do Pinheirinho, em Araraquara, e contou com a presença da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, além do prefeito Luís Claudio Lapena, autoridades municipais e dirigentes esportivos e representantes da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Durante o evento, Magda destacou o potencial do futebol feminino de abrir caminhos e oportunidades para meninas e mulheres e reforçou o papel da Petrobras como incentivadora da modalidade no país.

"A Petrobras acredita que o futebol feminino cumpre um papel de transformação social, que vai além dos times em campo. É um espaço legítimo para que meninas e mulheres possam sonhar e reafirmar seu protagonismo, em busca da equidade de gênero e de oportunidades. Por isso, resolvemos apoiar essa iniciativa, que contribuirá para a transformação do futebol feminino no país, promovendo o desenvolvimento e visibilidade do esporte", afirmou.

Projeto

Sede de um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol feminino brasileiro, a Ferroviária, de Araraquara, consolida-se como polo estratégico da modalidade ao receber um complexo com vocação de referência nacional. O CT será implantado em uma área de 138 mil metros quadrados, cedida pela prefeitura à Fundesport em 2023, e prevê a reestruturação completa do atual Centro de Treinamento do Pinheirinho.

Voltado a meninas e jovens de 11 a 20 anos, o projeto atenderá cerca de 240 atletas das categorias Sub-12, Sub-14, Sub-15, Sub-17 e Sub-20. A infraestrutura inclui a reforma de cinco campos, entre eles um miniestádio com arquibancadas e vestiários, além de alojamento com 21 dormitórios, academia, auditório, áreas administrativas e espaços de convivência. O complexo contará ainda com estrutura moderna para fisioterapia, nutrição, fornecimento de uniformes e ações de comunicação e marketing esportivo.

Formação integral

Mais do que um espaço de alto rendimento, o CT Araraquara terá papel fundamental na formação integral das atletas. Estão previstas ações educativas mensais sobre temas como saúde da mulher, educação sexual, autodefesa, educação financeira, diversidade racial e étnica, combate ao bullying, inteligência emocional e sustentabilidade. A programação incluirá ainda debates sobre a história da proibição do futebol feminino no Brasil, reforçando a importância da igualdade de direitos e do acesso ao esporte.

O projeto contempla também a criação de uma escolinha gratuita de futebol feminino, ampliando oportunidades para novas gerações e fortalecendo o impacto social da iniciativa. Com a nova estrutura, as atletas terão condições de competir em igualdade com os principais clubes do país, participando de competições locais, regionais e nacionais.

Ao viabilizar o CT Araraquara, a Petrobras reafirma seu protagonismo no apoio ao futebol feminino e no fortalecimento do esporte nacional, contribuindo de forma concreta para a formação de talentos, a promoção da inclusão e a construção de um futuro mais justo e diverso para meninas e mulheres em todo o Brasil.