Cade aprova parceria da Petrobras com empresa da Lightsource no Brasil

247 A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) autorizou, sem impor restrições, a entrada da Petrobras no capital de subsidiárias da Lightsource bp no Brasil. A decisão libera a aquisição de 49,99% de participação pela estatal e viabiliza a formação de uma joint venture voltada ao setor de energias renováveis onshore, com atuação inicial na geração de energia solar fotovoltaica.

A parceria terá gestão compartilhada entre Petrobras e Lightsource bp e marca um novo passo da estatal brasileira na ampliação de sua presença no segmento de fontes renováveis.

De acordo com os dados apresentados ao Cade, a joint venture atuará na geração de energia elétrica fotovoltaica a partir de uma planta localizada no município de Abaiara, no Estado do Ceará. Além do projeto já existente, o acordo também prevê a incorporação futura de outros empreendimentos solares atualmente em fase de desenvolvimento e que hoje pertencem integralmente à Lightsource bp.

As empresas informaram que a estrutura societária permitirá o desenvolvimento conjunto desses ativos, combinando a experiência da Lightsource bp no setor solar com a estratégia da Petrobras de diversificação de seu portfólio energético. A operação, ao ser aprovada sem restrições concorrenciais, indica o entendimento do Cade de que a parceria não traz riscos à concorrência no mercado brasileiro de geração de energia.

Com a decisão da autarquia, a Petrobras fica autorizada a concluir a aquisição da participação e a avançar na consolidação da joint venture, reforçando sua atuação em projetos de energia limpa em território nacional.