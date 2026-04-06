Corinthians demite Dorival Júnior após derrota em casa para o Internacional

247 - O Corinthians demitiu o técnico Dorival Júnior na noite deste domingo (5), após a derrota por 1 a 0 para o Internacional, na Neo Química Arena, em meio a uma sequência de nove partidas sem vitória que pressiona o clube antes da estreia na Libertadores. A decisão inclui também a saída de toda a comissão técnica.

O clube anunciou a demissão nas suas redes sociais. “O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por importantes conquistas à frente da equipe, como a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026, resultados que permanecerão na história da instituição”, diz o comunicado.

Dorival Júnior havia sido contratado em 25 de abril de 2025, após a saída de Ramón Díaz e negociações frustradas com Tite. À época, o treinador estava disponível no mercado depois de ter sido desligado da seleção brasileira cerca de um mês antes.

Apesar dos títulos conquistados durante sua passagem, o desempenho recente pesou na decisão. O Corinthians acumula nove jogos sem vencer, sendo sete pelo Campeonato Brasileiro, o que aumentou a pressão sobre a comissão técnica.

Para a sequência imediata da temporada, o clube informou que o treinamento desta segunda-feira (6) será comandado por William Batista, técnico da equipe sub-20. A mudança ocorre às vésperas da estreia do Corinthians na Copa Libertadores, marcada para quinta-feira (9), contra o Platense, na Argentina.