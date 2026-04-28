Cruzeiro e Boca Juniors se enfrentam pela Libertadores no Mineirão

247 - O Cruzeiro recebe o Boca Juniors nesta terça-feira (28), às 21h30, no Mineirão, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida promete ser uma das mais disputadas da fase, já que ambos os times vivem momentos positivos e buscam mais uma vitória para avançar na competição.

O Cruzeiro, que vem de uma derrota inesperada em casa para a Universidad Católica-CHI na rodada anterior, sabe que não pode desperdiçar mais pontos. A equipe comandada por Artur Jorge entra em campo com força máxima, escalada da seguinte forma: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Christian, Gerson e Matheus Pereira; Keny Arroyo e Kaio Jorge. A expectativa é que o time, embalado por três jogos sem derrota, se recupere e retome a confiança na competição.

Já o Boca Juniors, que lidera o grupo com 100% de aproveitamento, vem para o jogo com o objetivo de manter sua invencibilidade e dificultar a vida da Raposa. A equipe, treinada por Cláudio Úbeda, foi escalada com: Leandro Brey; Weigandt, Di Lollo, Ayrton Costa e Lautaro Blanco; Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado e Tomás Aranda; Merentiel e Adam Bareiro. O time argentino, que está em um ótimo momento, não perde desde fevereiro e acumula 14 jogos invictos, com recentes vitórias importantes, como a goleada sobre o Barcelona-EQU e o triunfo no clássico contra o River Plate, no Monumental de Núñez.

Com as duas equipes em busca de reafirmação, o confronto promete ser decisivo para as ambições de ambos no torneio continental. O Cruzeiro, apesar da derrota para a Católica, tem mostrado evolução no Campeonato Brasileiro e quer aproveitar o fator casa para se recuperar, enquanto o Boca busca estender sua boa fase, mantendo a invencibilidade e consolidando sua liderança no grupo.

Expectativa toma conta dos torcedores na internet

Com o confronto de hoje entre Cruzeiro e Boca Juniors gerando grande expectativa, dados do Google Trends revelam um aumento significativo nas buscas relacionadas à partida nas últimas horas.