Cruzeiro x Coritiba no Brasileirão: onde assistir e escalações

247 - Cruzeiro e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto reúne duas equipes que começaram o Brasileirão com derrota e entram em campo pressionadas para reagir rapidamente.

O Cruzeiro chega para a partida em um momento delicado na temporada. Na estreia do campeonato, o time mineiro sofreu uma goleada por 4 a 0 para o Botafogo e, em seguida, foi derrotado no clássico contra o Atlético-MG por 2 a 1, ampliando o clima de cobrança sobre elenco e comissão técnica.

Apesar do cenário instável, a equipe venceu o Betim por 1 a 0 no último domingo (1º), pelo Campeonato Mineiro, resultado que trouxe um respiro antes do compromisso nacional. Um novo triunfo no Mineirão pode ajudar a reduzir a pressão e melhorar o ambiente interno.

Do outro lado, o Coritiba também busca recuperação após estrear com derrota no Brasileirão. O Coxa foi superado pelo Red Bull Bragantino, com o gol decisivo marcado nos acréscimos da partida. Mesmo assim, o time paranaense chega embalado por uma vitória no estadual: no último sábado (31), bateu o Cianorte por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense.

Onde assistir cruzeiro x coritiba ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo na TV fechada e no pay-per-view:

Sportv

Premiere

O jogo começa às 21h30 e será disputado no Mineirão, em Belo Horizonte.

Prováveis escalações

Cruzeiro:

Cássio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Gerson (Lucas Silva), Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

Técnico: Tite.

Coritiba:

Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser (Jacy) e Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebastián Gómez e Vini Paulista; Lucas Ronier, Lavega (Keno) e Pedro Rocha.

Técnico: Fernando Seabra.

Arbitragem

A arbitragem definida para o confronto será:

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Bruno Arleu de Araújo (RJ) Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Cipriano da Silva Sousa (TO) VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE) Quarto árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

Com os dois clubes pressionados pelo início ruim no Brasileirão, o jogo desta quinta-feira (5) ganha peso extra. Para o Cruzeiro, a vitória é vista como essencial para evitar o agravamento de uma crise precoce. Para o Coritiba, o objetivo é surpreender fora de casa e iniciar uma reação na competição.

Expectativa pela partida cresce na véspera

Dados do Google Trends demonstram aumento de pesquisas online por informações do duelo desta quinta-feira em Belo Horizonte.