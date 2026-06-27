Entidades acusam dona da CazéTV de interferir em clubes

247 - Entidades acusam a empresa dona da CazéTV e a Sports Media Entertainment de criar uma estrutura de influência privada sobre decisões estratégicas e receitas de clubes brasileiros reunidos na Futebol Forte União (FFU), em uma disputa que envolve direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. A denúncia foi encaminhada à CBF e revelada por Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo.

Três entidades ligadas ao futebol nacional enviaram na sexta-feira (26) uma carta ao presidente da CBF, Samir Xaud, pedindo que a confederação leve o caso à Fifa. O documento é assinado pelo Sinafut (Sindicato Nacional das Associações de Futebol Profissional), pela Anaf (Associação Nacional dos Árbitros de Futebol) e pela Fenapaf (Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol).

Na carta, as entidades afirmam que a Sports Media Entertainment e a LiveMode, empresa que controla a CazéTV, teriam organizado um modelo de gestão que reduziu a autonomia dos clubes integrantes da FFU. O grupo reúne 31 equipes das Séries A, B e C e atua na negociação coletiva de contratos comerciais e direitos de transmissão.

De acordo com as acusações, a Sports Media, ligada à gestora Life Capital Partners, teria assumido controle sobre repasses financeiros destinados aos clubes e obtido poder de veto em decisões do Condomínio Forte União, estrutura criada para administrar contratos relacionados à FFU. Para as entidades, esse arranjo submeteria decisões esportivas e comerciais dos clubes aos interesses de investidores privados.

O documento também aponta possível conflito de interesses envolvendo a LiveMode. Segundo as entidades, a empresa passou a exercer funções simultâneas consideradas incompatíveis: negociar direitos de transmissão em nome dos clubes e, ao mesmo tempo, adquirir parte desses direitos para exploração comercial por meio de suas plataformas.

As três entidades sustentam que esse modelo pode contrariar normas da Fifa que vedam a interferência de terceiros na administração e na tomada de decisões de associações esportivas. Por essa razão, pedem que a CBF encaminhe formalmente as denúncias à entidade máxima do futebol mundial.

A carta menciona uma série de episódios recentes que, segundo os autores, reforçariam a suspeita de perda de autonomia dos clubes. Entre eles, está uma medida cautelar do Cade, adotada na sexta-feira, para impedir obstáculos à saída de clubes da FFU.

Também são citados uma decisão judicial que barrou a Sports Media de exercer pressão econômica sobre clubes e um parecer do Ministério do Esporte que apontou risco de transferência de poder decisório das equipes para investidores financeiros.

As entidades ainda mencionam reportagens segundo as quais o CEO da Sports Media teria pressionado um clube a abandonar uma ação judicial. O documento também cita suspeitas de interferência do administrador do Condomínio Forte União no funcionamento interno da associação de clubes.

Na avaliação das entidades, os fatos indicariam uma tentativa de “captura” do Campeonato Brasileiro por interesses financeiros. A expressão aparece no documento como síntese da acusação de que agentes privados estariam ampliando influência sobre decisões que deveriam caber às associações esportivas.

A disputa já tramita na Justiça. Em abril, o Sinafut ingressou com ação civil pública contra a Sports Media, acusando a empresa de condicionar repasses de receitas de direitos de transmissão à assinatura de documentos internos e à desistência de processos judiciais por parte dos clubes.

Na ocasião, a Sports Media afirmou que não era responsável pelos repasses financeiros às equipes. Procuradas pela Folha de São Paulo, Sports Media e LiveMode não se manifestaram.

O caso aprofunda a tensão em torno do modelo de negociação dos direitos de transmissão do futebol brasileiro, em meio à reorganização comercial dos clubes e ao avanço de empresas privadas no controle de contratos, receitas e plataformas de exibição do Brasileirão.