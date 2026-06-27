Irã empata com Egito, tem gol anulado no fim e aguarda vaga no mata-mata da Copa do Mundo

247 – O Irã viveu uma montanha-russa emocional nesta sexta-feira (26), em Seattle, ao empatar por 1 a 1 com o Egito pela última rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026. Segundo a Reuters, a seleção iraniana chegou a comemorar um gol nos acréscimos, que poderia garantir uma vitória histórica, mas a jogada foi anulada pelo VAR por impedimento.

Com o resultado, o Egito terminou a fase de grupos com cinco pontos, na segunda colocação, atrás da Bélgica no saldo de gols, e avançou pela primeira vez em sua história à fase eliminatória do Mundial. O Irã, por sua vez, ficou em terceiro lugar, com três empates e três pontos, e agora aguarda a definição dos demais grupos para saber se estará entre os oito melhores terceiros colocados.

Começo eletrizante em Seattle

O Egito abriu o placar logo aos cinco minutos, em jogada que teve participação de Mohamed Salah. A bola sobrou para Mahmoud Saber, cujo chute passou pelo goleiro Alireza Beiranvand e colocou os egípcios em vantagem.

O Irã reagiu rapidamente. Mehdi Taremi sofreu pênalti pouco depois, mas parou em defesa de Mostafa Shobeir. Na sequência da pressão iraniana, Ramin Rezaeian aproveitou o rebote de uma nova defesa do goleiro egípcio e empatou aos 14 minutos, em um início de jogo intenso.

Gol anulado transforma festa em frustração

Depois do ritmo acelerado dos primeiros minutos, a partida ficou mais truncada e com poucas chances claras. O drama, no entanto, ficou reservado para os acréscimos. Taremi acertou o travessão em cabeçada perigosa e, aos 48 minutos, Shoja Khalilzadeh mandou a bola para o gol, provocando enorme comemoração no banco iraniano.

A festa durou pouco. O VAR apontou impedimento de Khalilzadeh, anulando o lance que poderia ter colocado o Irã no mata-mata. “Ao longo destes três jogos, não tivemos a recompensa por nossos esforços”, disse o técnico Amir Ghalenoei, segundo a mídia estatal iraniana. “A justiça do futebol não esteve do nosso lado.”

Egito faz história e mira a Austrália

A classificação egípcia foi celebrada como um feito histórico. A seleção enfrentará a Austrália no dia 3 de julho, em Dallas, pela fase de 32 avos de final.

“É algo inacreditável, acho que é história”, afirmou o goleiro Mostafa Shobeir, destaque da partida ao defender o pênalti de Taremi. “Vamos comemorar hoje à noite e, a partir de amanhã, começaremos a assistir à Austrália.”

Taremi critica logística da Copa

Apesar da esperança de classificação, Mehdi Taremi deixou o gramado abatido e criticou duramente as condições enfrentadas pela delegação iraniana. Os Estados Unidos flexibilizaram restrições de deslocamento da equipe durante a semana, permitindo a viagem dois dias antes da partida contra o Egito, mas o atacante reclamou da necessidade de retorno à base em Tijuana, no México.

“Estou triste, mas temos esperança — os seres humanos sempre têm esperança”, disse Taremi. Em seguida, fez críticas à organização: “É um desastre, esta Copa do Mundo. É um desastre... agora temos que viajar de novo, voltar para Tijuana, sem recuperação, sem nada — não é justo.”

A partida também foi designada pelos organizadores locais como “Jogo do Orgulho”, e algumas bandeiras arco-íris foram vistas no estádio. Questionado sobre o tema, Taremi afirmou: “Nossa religião não aceita isso, mas respeitamos todas as pessoas LGBT. Estamos aqui para jogar futebol, respeitamos todas essas pessoas.”

Destino iraniano fica fora de suas mãos

A seleção iraniana encerrou sua participação no Grupo G sem derrotas, mas também sem vitórias. Foram três empates que deixam a equipe em situação de expectativa. A sensação, após o apito final, foi de frustração por uma classificação que pareceu possível até o último minuto.

Para o Egito, a noite em Seattle marcou uma virada histórica. Para o Irã, restou a espera — e a lembrança amarga de um gol que chegou a ser comemorado como passaporte para a próxima fase, antes de ser retirado pelo VAR.