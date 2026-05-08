Ex-goleiro Bruno é preso após dois meses foragido

247 - O ex-goleiro Bruno Fernandes foi preso na manhã desta sexta-feira (8) após dois meses foragido, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Condenado no caso Eliza Samudio, ele havia tido a liberdade condicional revogada por descumprir regras impostas pela Justiça.

As informações são do Metrópoles. Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a ocorrência foi encaminhada à 127ª Delegacia de Polícia. Com a prisão, Bruno deve retornar ao sistema prisional no regime semiaberto.

A revogação da liberdade condicional ocorreu no início de março, por decisão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). O benefício foi suspenso depois que o ex-jogador deixou o estado sem autorização judicial, violando as condições estabelecidas para permanecer em liberdade.

Bruno estava em liberdade condicional desde janeiro de 2023. Antes disso, em 2019, ele havia obtido progressão para o regime semiaberto, etapa anterior à concessão do benefício que permitia cumprir a pena fora da prisão mediante regras específicas.

O ex-goleiro foi condenado em 2013 pelo homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver da modelo Eliza Samudio. A pena fixada pela Justiça foi de 22 anos e três meses de prisão.

O caso ganhou grande repercussão nacional e marcou a carreira do então jogador, que atuava profissionalmente antes da condenação. Com a nova prisão, a situação de Bruno volta a ser analisada dentro do cumprimento da pena, após a perda do benefício por descumprimento das determinações judiciais.

A captura nesta sexta-feira encerra o período em que ele era considerado foragido desde a decisão que revogou sua liberdade condicional. A partir do encaminhamento policial, caberá às autoridades responsáveis dar sequência aos procedimentos para o retorno do ex-goleiro ao regime semiaberto.