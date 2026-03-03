Ex-jogador de Corinthians, Santos e Ponte Preta é preso pela PM após tentativa de fuga

247 - O ex-meia Piá, de 52 anos, conhecido por sua trajetória em clubes como Ponte Preta e Corinthians, foi preso na noite de segunda-feira (2), em Sumaré, na Região Metropolitana de Campinas (SP). A detenção ocorreu após ele tentar escapar de uma abordagem da Polícia Militar, conforme informações divulgadas pela corporação.

Os agentes cumpriam um mandado de prisão relacionado a crime previsto no Estatuto de Defesa do Torcedor. A condenação estabeleceu pena de dois anos e oito meses em regime fechado. A ordem judicial foi confirmada após a abordagem, e o ex-jogador foi conduzido ao Plantão Policial.

O ex-meia foi condenado por tentativa de manipulação de resultado esportivo, em 2018. A pena estabelecida foi de dois anos, oito meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa afirmou que discute na Justiça a extinção da pena com base em um decreto publicado em 2025.

Fuga terminou em condomínio residencial

De acordo com os investigadores, a ocorrência teve início na Rua Romilda Tomazin Borro, no Residencial Real Parque Sumaré, quando os policiais tentaram interceptar um veículo modelo Polo. O condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga pelas ruas do bairro.

Ainda conforme a PM, o carro entrou em um condomínio residencial durante a tentativa de evasão e chegou a danificar a estrutura da cancela de acesso antes de ser finalmente interceptado pelos agentes.

Após a prisão, Piá afirmou que tentou escapar porque era procurado pela Justiça. A confirmação do mandado levou à formalização da prisão.

Mandado prevê pena em regime fechado

O mandado de prisão está vinculado a crime enquadrado no Estatuto de Defesa do Torcedor. A pena determinada é de dois anos e oito meses, a ser cumprida em regime fechado.

Fora dos gramados, o ex-atleta já havia tido outras passagens pela polícia desde o encerramento da carreira, em 2013. Entre os registros anteriores estão ocorrências relacionadas a tentativas de furto a caixa eletrônico, porte ilegal de arma e tentativa de assalto.

Carreira marcada por destaque na Ponte Preta

Revelado pela Internacional de Limeira na década de 1990, Piá construiu trajetória relevante no futebol brasileiro. Atuou por equipes como Santos, Coritiba e Corinthians, mas foi na Ponte Preta que alcançou maior projeção.

Pela equipe campineira, disputou 131 partidas e marcou 17 gols, tornando-se um dos nomes de destaque da história recente do clube. Em 1999, integrou o elenco que chegou às quartas de final do Campeonato Brasileiro. Em 2001, participou das campanhas que levaram a Ponte Preta às semifinais do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, além de nova classificação às quartas de final do Brasileirão.

Ao todo, o ex-meia teve três passagens pela Ponte Preta, consolidando seu nome na memória da torcida da Macaca.