Filipe Luís é escolhido o melhor técnico da América após ano histórico no Flamengo

247 - A temporada de 2025 consolidou Filipe Luís como um dos grandes nomes do futebol sul-americano. Aos 40 anos, o treinador comandou uma transformação rápida e profunda no Flamengo, convertendo desempenho em títulos e encerrando o ano como protagonista absoluto no cenário continental.

O reconhecimento veio na 40ª edição da tradicional pesquisa América responde, organizada pelo jornal El País e que ouviu 264 jornalistas esportivos de 16 países da América. Filipe Luís foi eleito o melhor técnico do continente ao receber 191 votos, o equivalente a 72% do total, abrindo ampla vantagem sobre os concorrentes.

Atual comandante do Flamengo, Filipe deixou para trás o paraguaio Gustavo Alfaro, que ficou em segundo lugar após liderar a seleção do Paraguai à classificação para a Copa do Mundo de 2026, com 8,7% dos votos. O terceiro colocado foi Gustavo Costas, técnico do Racing Club, que encerrou a votação com 5,7%.

A premiação coroa um trabalho de impacto imediato. Filipe Luís assumiu o comando do Flamengo após a saída de Tite e, em poucos meses, empilhou conquistas. Logo no início da trajetória, levou o clube aos títulos da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca, estabelecendo um ambiente de confiança e competitividade.

Apesar de eliminações no Mundial de Clubes e na Copa do Brasil, a temporada ganhou contornos históricos na reta final. Em novembro, o treinador conduziu o Flamengo à quarta conquista da Copa Libertadores, com vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no Estádio Monumental de Lima. O ano foi encerrado em dezembro com o título do Campeonato Brasileiro, consolidando 2025 como uma das temporadas mais vitoriosas da história rubro-negra.

Antes mesmo de assumir o time profissional, Filipe Luís já havia deixado sua marca no clube ao conquistar a Copa Intercontinental Sub-20, resultado que foi decisivo para que a diretoria apostasse em seu nome para liderar a equipe principal. A adaptação ao novo cargo foi rápida, e o ex-lateral passou a ser visto como referência técnica e estratégica à beira do campo.

Com a conquista do prêmio continental, Filipe Luís se torna apenas o terceiro treinador brasileiro da última década a alcançar esse reconhecimento. O último havia sido Tite, em 2017. A lista recente de vencedores inclui ainda nomes de peso do futebol sul-americano e mundial, como Marcelo Gallardo, Abel Ferreira, Fernando Diniz e Lionel Scaloni, reforçando o peso simbólico da distinção recebida pelo comandante do Flamengo.