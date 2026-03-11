TV 247 logo
      Flamengo e Cruzeiro se enfrentam no Maracanã pelo Brasileirão; confira onde assistir

      Rubro-negro busca subir na tabela enquanto time mineiro tenta primeira vitória na Série A

      Flamengo e Cruzeiro se enfrentam no Maracanã pelo Brasileirão; confira onde assistir (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

      247 - Flamengo e Cruzeiro entram em campo nesta quarta-feira (11) pelo Campeonato Brasileiro em um confronto que reúne dois clubes embalados por recentes conquistas estaduais. A partida será disputada às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com expectativa de casa cheia.

      O Flamengo chega ao duelo após conquistar o título do Campeonato Carioca diante do Fluminense. A equipe rubro-negra tenta aproveitar o embalo da conquista estadual para manter o bom momento também na disputa da Série A, especialmente atuando diante de sua torcida.

      O Cruzeiro, por sua vez, também vive um momento positivo. O time mineiro conquistou o Campeonato Mineiro após superar o Atlético-MG na decisão estadual e busca transformar a confiança gerada pelo título em bons resultados no Brasileirão.

      Com ambos os clubes motivados por suas conquistas recentes, a partida promete equilíbrio e intensidade no Maracanã. O duelo reúne duas equipes tradicionais do futebol brasileiro que tentam consolidar o início de campanha na competição nacional.

      Flamengo x Cruzeiro — informações da partida

      •  Data: quarta-feira (11)
      •  Horário: 21h30 (horário de Brasília)
      •  Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
      •  Transmissão: Globo, ge TV e Premiere


      Expectativa toma conta dos torcedores na internet

      A proximidade do confronto também movimenta os torcedores nas redes e nos mecanismos de busca. Dados do Google Trends indicam um aumento repentino nas pesquisas relacionadas à partida desta quarta-feira (11), especialmente em termos ligados à transmissão e ao horário do jogo.


