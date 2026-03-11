Flamengo e Cruzeiro se enfrentam no Maracanã pelo Brasileirão; confira onde assistir

247 - Flamengo e Cruzeiro entram em campo nesta quarta-feira (11) pelo Campeonato Brasileiro em um confronto que reúne dois clubes embalados por recentes conquistas estaduais. A partida será disputada às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com expectativa de casa cheia.

O Flamengo chega ao duelo após conquistar o título do Campeonato Carioca diante do Fluminense. A equipe rubro-negra tenta aproveitar o embalo da conquista estadual para manter o bom momento também na disputa da Série A, especialmente atuando diante de sua torcida.

O Cruzeiro, por sua vez, também vive um momento positivo. O time mineiro conquistou o Campeonato Mineiro após superar o Atlético-MG na decisão estadual e busca transformar a confiança gerada pelo título em bons resultados no Brasileirão.

Com ambos os clubes motivados por suas conquistas recentes, a partida promete equilíbrio e intensidade no Maracanã. O duelo reúne duas equipes tradicionais do futebol brasileiro que tentam consolidar o início de campanha na competição nacional.

Flamengo x Cruzeiro — informações da partida

Data: quarta-feira (11)

quarta-feira (11) Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Transmissão: Globo, ge TV e Premiere





Expectativa toma conta dos torcedores na internet

A proximidade do confronto também movimenta os torcedores nas redes e nos mecanismos de busca. Dados do Google Trends indicam um aumento repentino nas pesquisas relacionadas à partida desta quarta-feira (11), especialmente em termos ligados à transmissão e ao horário do jogo.



