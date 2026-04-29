Flamengo encara Estudiantes em jogo decisivo na Libertadores; confira onde assistir

247 - O Estudiantes recebe o Flamengo nesta quarta-feira (29), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, em confronto direto pela liderança do Grupo A da Copa Libertadores. A partida coloca frente a frente duas equipes em bom momento e pode influenciar diretamente na classificação para as oitavas de final.

O Flamengo lidera a chave com seis pontos e 100% de aproveitamento, enquanto o Estudiantes aparece na segunda colocação, com quatro pontos. O duelo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em TV aberta, e pelo serviço de streaming Paramount+.

Disputa pela liderança e momento das equipes

O confronto é decisivo para a definição do grupo. Em caso de vitória, o Flamengo pode abrir vantagem significativa e se aproximar da classificação antecipada. Já o Estudiantes aposta no fator casa para assumir a liderança.

A equipe brasileira atravessa uma fase positiva sob o comando de Leonardo Jardim, acumulando vitórias consecutivas e mantendo desempenho perfeito na competição continental. Do outro lado, o time argentino, dirigido por Alexander Medina, também vive bom momento e lidera seu grupo no Campeonato Argentino.

Histórico recente entre os clubes

O equilíbrio marca os encontros recentes entre as equipes. Na edição da Libertadores de 2025, o Flamengo venceu no Maracanã por 2 a 1, enquanto o Estudiantes levou a melhor na Argentina, com vitória por 1 a 0. A classificação naquela ocasião foi decidida nos pênaltis, com destaque para o goleiro Rossi.

Prováveis escalações

O Estudiantes deve ir a campo com Fernando Muslera; Mancuso, González Pírez, Tomás Palacios e Benedetti; Amondarain e Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Facundo Farías e Edwin Cetré; Guido Carrillo.

Já o Flamengo deve escalar Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro; Evertton Araújo (ou Pulgar), Jorginho e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

Desfalques e arbitragem

O Flamengo terá ausências importantes para o confronto. Léo Pereira, Erick Pulgar e Lucas Paquetá seguem fora por lesão.

A arbitragem ficará a cargo de Piero Maza, do Chile, com assistentes Jose Retamal e Miguel Rocha. O VAR será comandado por Juan Lara, também chileno.

Expectativa para o confronto

A partida reúne dois times em alta e promete equilíbrio do início ao fim. Com objetivos claros e desempenho consistente, Estudiantes e Flamengo protagonizam um dos jogos mais aguardados da rodada da Libertadores, com impacto direto na disputa pela liderança do grupo.

Expectativa toma conta dos torcedores na internet





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