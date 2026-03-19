Flamengo encara Remo no Maracanã pelo Brasileirão; confira onde assistir

247 - O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira (19), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto diante do Remo que pode ser determinante para a equipe seguir na perseguição aos primeiros colocados da tabela.

Em boa fase, o time carioca chega embalado após duas vitórias consistentes nas últimas rodadas, com triunfos sobre Cruzeiro e Botafogo, o que elevou o nível de confiança do elenco e aumentou a expectativa por mais um resultado positivo diante de sua torcida.

Para a partida, o técnico Leonardo Jardim definiu a escalação com Rossi no gol; Royal, Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro formando a linha defensiva; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta no meio-campo; e Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino no setor ofensivo.

Do outro lado, o Remo tenta surpreender fora de casa e deve iniciar o jogo com Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Kayky Almeida; Leonel Picco, Patrick de Paula, Zé Ricardo e Vitor Bueno; Alef Manga e Jajá.

A partida terá transmissão exclusiva pelo Premiere, em sistema de pay-per-view.

Na arbitragem, o responsável pelo apito será Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG), auxiliado por Neuza Ines Back (SP) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT). O árbitro de vídeo (VAR) será Daiane Muniz (SP).

Além do confronto no Rio de Janeiro, o dia também marca a realização do sorteio dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana, com definição das chaves acontecendo em evento realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, a partir das 20h (de Brasília).

Expectativa toma conta dos torcedores na internet

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