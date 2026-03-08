Fluminense e Flamengo disputam final do Campeonato Carioca no Maracanã; confira onde assistir

247 - O clássico Fla-Flu volta a movimentar o futebol do Rio de Janeiro neste domingo (08), quando Fluminense e Flamengo se enfrentam pela final do Campeonato Carioca de 2026. A decisão está marcada para as 18h (horário de Brasília), no Maracanã, palco tradicional dos grandes confrontos entre os dois clubes.

A partida reúne rivais históricos em um momento de forte expectativa. O Fluminense chega embalado por vitórias recentes sobre o adversário, enquanto o Flamengo aposta na estreia do técnico Leonardo Jardim para tentar reverter o cenário recente e conquistar o título estadual.

Retrospecto do clássico Fla-Flu

Fluminense e Flamengo protagonizam um dos confrontos mais tradicionais do futebol brasileiro. Ao longo da história, os clubes já se enfrentaram 460 vezes.

O Flamengo leva vantagem no retrospecto geral, com 168 vitórias. O Fluminense soma 144 triunfos, além de 147 empates registrados entre as equipes.

Nos últimos dez encontros, o equilíbrio tem sido a principal marca do clássico. O Flamengo venceu quatro partidas, o Fluminense conquistou três vitórias e outros três jogos terminaram empatados.

Apesar desse equilíbrio recente, o Tricolor chega com moral para a decisão. A equipe venceu os dois últimos confrontos diante do rival, ambos por 2 a 1, encerrando um período de oito partidas sem triunfo no clássico.

Fluminense chega em boa fase para a decisão

O Fluminense entra em campo vivendo um momento positivo na temporada. A equipe comandada por Luis Zubeldía tem apresentado regularidade nas competições e mantém desempenho sólido em seus jogos recentes.

Um dos pontos fortes do time tem sido o rendimento como mandante. Atuando no Maracanã em 2026, o Tricolor ainda não foi derrotado. Até o momento, soma seis vitórias e um empate diante de sua torcida.

Para o clássico deste domingo (08), o técnico deve manter a base que vem sendo utilizada nas últimas partidas. Bernal, Rodrigo Castillo e Julián Millán são as ausências confirmadas no elenco.

Provável escalação do Fluminense:

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy.

Técnico: Luis Zubeldía.

Flamengo aposta em novo técnico para conquistar o título

O Flamengo chega à final em meio a um cenário de oscilações ao longo da temporada. Embora tenha registrado resultados expressivos no Campeonato Carioca, a equipe apresentou irregularidade em outras competições.

Entre os destaques recentes está a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, resultado que evidenciou o potencial ofensivo do time rubro-negro.

A principal novidade para o clássico é a estreia de Leonardo Jardim no comando da equipe. O treinador assume o Flamengo justamente na decisão do estadual e terá a missão de buscar o título logo em seu primeiro jogo.

Na fase classificatória do Carioca, o Flamengo terminou na quarta colocação. O desempenho como visitante tem sido um ponto de preocupação, com três derrotas em três partidas fora de casa e sete gols sofridos.

Para a final deste domingo (08), a tendência é que o treinador utilize força máxima. Bruno Henrique e Saúl são os principais desfalques confirmados.

Provável escalação do Flamengo:

Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo e Paquetá; Arrascaeta, Cebolinha e Pedro.

Técnico: Leonardo Jardim.

Onde assistir Fluminense x Flamengo

A final do Campeonato Carioca terá transmissão ao vivo em diferentes plataformas.

TV: TV Globo e SporTV

Streaming: geTV e Premiere

Ficha técnica da partida

Partida: Fluminense x Flamengo

Competição: Campeonato Carioca 2026 – Final

Data: domingo (08)

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Filemon Soares Pinto

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga





Expectativa toma conta dos torcedores na internet





Dados do Google Trends registram aumento repentino de buscas relacionadas ao jogo de logo mais no buscador.