Fórmula 1 deve cancelar GPs do Bahrein e da Arábia Saudita

247 - As etapas da Fórmula 1 programadas para Bahrein e Arábia Saudita no próximo mês devem ser canceladas devido à escalada da guerra no Oriente Médio, que envolve Estados Unidos, Israel e Irã. A avaliação dentro da categoria é de que a realização das corridas representaria um risco elevado para equipes, funcionários e demais profissionais envolvidos no campeonato.

A informação foi divulgada inicialmente pela BBC Sport, que relata que a decisão formal ainda não foi anunciada, mas deve ser confirmada até o fim do fim de semana. O prazo é considerado crítico, já que o envio de cargas e equipamentos para a região precisaria começar nos próximos dias para viabilizar a logística das provas.

O Grande Prêmio do Bahrein estava previsto para ocorrer no sábado (12) de abril, enquanto a corrida em Jeddah, na Arábia Saudita, seria realizada no fim de semana seguinte. Diante da continuidade do conflito e da ausência de perspectivas imediatas de cessar-fogo, a organização da Fórmula 1 considera que manter os eventos colocaria o pessoal envolvido em risco inaceitável.

Caso o cancelamento seja confirmado, nenhuma etapa substituta será adicionada ao calendário. Com isso, a temporada de 2026 passaria a contar com 22 corridas, duas a menos que o planejado inicialmente. A medida também representa impacto financeiro significativo para a categoria, já que Bahrein e Arábia Saudita estão entre os países que pagam as maiores taxas de hospedagem para sediar provas da Fórmula 1. A perda comercial estimada supera 100 milhões de libras.

Nos bastidores, chegou a ser avaliada a possibilidade de transferir as corridas para outros circuitos. Entre as opções discutidas estavam Portimão, em Portugal; Imola, na Itália; e Istanbul Park, na Turquia. No entanto, a organização concluiu que o tempo disponível seria insuficiente para estruturar um evento completo em qualquer dessas pistas, além da dificuldade para garantir o pagamento de taxas de promoção em curto prazo.

Se os cancelamentos forem confirmados, o calendário da Fórmula 1 terá uma pausa incomum de cinco semanas entre o Grande Prêmio do Japão, previsto para domingo (29) de março, e o Grande Prêmio de Miami, marcado para domingo (3) de maio.