Futebol movimenta R$ 91,4 bilhões e representa 0,7% do PIB brasileiro

247 - O futebol brasileiro movimenta cerca de R$ 91,4 bilhões por ano, o equivalente a aproximadamente 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, segundo estudo preliminar da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), divulgado nesta segunda-feira (6), em encontro na sede da CBF, informa Ancelmo Gois, do jornal O Globo. Os dados mostram que, apesar da relevância econômica, o setor ainda opera abaixo de seu potencial de crescimento.

De acordo com a ABDI, o impacto do futebol vai além dos clubes e alcança uma ampla cadeia produtiva. O setor é responsável pela geração de mais de 600 mil empregos diretos e indiretos, além de contribuir com cerca de R$ 12 bilhões em tributos anuais. A atividade também influencia diretamente áreas como mídia, turismo, comércio e serviços, ampliando seu peso na economia nacional.

O levantamento aponta ainda que, ao longo da última década, o futebol brasileiro registrou crescimento superior a 60% em sua participação econômica. Mesmo com essa expansão, a entidade avalia que há espaço significativo para avanço. Segundo o estudo, com melhorias na organização institucional e a adoção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento industrial do esporte, o setor poderia praticamente dobrar de tamanho.

Um dos principais entraves identificados é a ausência de uma liga profissional estruturada no país. A ABDI destaca que o Brasil é o único entre os grandes mercados do futebol mundial que ainda não possui esse modelo consolidado. Em países como Inglaterra e Espanha, onde ligas organizadas são realidade, o futebol já ultrapassa a marca de 1% de participação no PIB.

A versão completa do estudo será apresentada no dia 25 de maio, na sede da CBF Academy, em São Paulo, instituição que abriga o Mestrado em Economia do Futebol. A iniciativa faz parte de um programa desenvolvido pela ABDI em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil, que busca mapear o impacto econômico de diversas modalidades esportivas no país.