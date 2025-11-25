Grêmio recebe o Palmeiras em duelo decisivo no Brasileirão

247 - Grêmio e Palmeiras se enfrentam na noite desta terça-feira (25) em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. As informações são da Veja, que detalhou horários, contexto e prováveis escalações do confronto.

Segundo a publicação original da Veja, o duelo começa às 21h30 (horário de Brasília) e coloca frente a frente equipes em situações distintas na tabela. O Grêmio, 12º colocado com 43 pontos, busca afastar qualquer risco de rebaixamento após a derrota por 3 a 2 para o Botafogo na rodada anterior. Já o Palmeiras, vice-líder com 70 pontos, precisa vencer para seguir na briga pelo título, cenário que pode ser definido nesta noite caso o Flamengo supere o Atlético Mineiro no mesmo horário.

O time comandado por Abel Ferreira atravessa uma sequência de quatro partidas sem vitória no campeonato, período que o afastou da liderança. O duelo em Porto Alegre será o último compromisso da equipe antes da viagem a Lima, onde disputará no próximo sábado (29) a final da Copa Libertadores contra o Flamengo.

Onde assistir ao jogo

A partida entre Grêmio e Palmeiras terá transmissão da TV Globo para os estados do Rio Grande do Sul e São Paulo, além de exibição completa no serviço pay-per-view Premiere.

Prováveis escalações

Grêmio: Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Alysson (Pavon), Carlos Vinicius e Amuzu.

Técnico: Mano Menezes.

Palmeiras: Lomba; Giay, Benedetti, Micael e Jefté; Aníbal Moreno, Emi Martínez e Mauricio; Felipe Anderson; Sosa (Facundo Torres) e Bruno Rodrigues.

Técnico: Abel Ferreira.

Arbitragem

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

Quarto árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Decisão do Brasileirão gera expectativa online

O importante duelo desta terça-feira gerou grande repercussão na internet, de acordo com dados do Google Trends.