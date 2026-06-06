Guto Miguel conquista Roland Garros juvenil

247 - O brasileiro Guto Miguel fez história neste sábado (6) ao conquistar o título de simples juvenil de Roland Garros, em Paris. Aos 17 anos, o goiano Luis Augusto Queiroz Miguel derrotou o americano Michael Antonius, de 16, por 6/3 e 6/4, em 1h15 de partida na quadra Simonne-Mathieu, e se tornou o primeiro tenista do Brasil a vencer a chave juvenil de simples do torneio francês.

A conquista coloca Guto Miguel em um lugar inédito para o tênis brasileiro em Roland Garros. Antes dele, Edison Mandarino, em 1959, Thomaz Koch, em 1962 e 1963, e Luís Felipe Tavares, em 1967, chegaram à final juvenil em Paris, mas não conseguiram levantar o troféu.

O brasileiro construiu a vitória com autoridade desde os primeiros games. Com o forehand como principal recurso ofensivo e utilizando dropshots para quebrar o ritmo do adversário, Guto controlou a partida física e taticamente. Sua postura em quadra indicou maturidade acima da idade e capacidade de competir em alto nível sob pressão.

No primeiro set, Guto Miguel impôs intensidade, quebrou o saque de Michael Antonius duas vezes e abriu vantagem. O americano ainda salvou quatro set points, mas não conseguiu impedir o brasileiro de fechar a parcial em 6/3.

A atmosfera na quadra Simonne-Mathieu também mudou ao longo da decisão. O jogo começou com parte das arquibancadas vazias, mas o público aumentou durante a partida. No segundo set, cerca de 70% da capacidade estava ocupada, com presença marcante de torcedores brasileiros, que apoiaram Guto em voz alta. “Olé olé olé, Guto Guto!”, cantou a torcida durante a final.

A segunda parcial manteve o domínio do brasileiro. Guto voltou firme após a troca de lados, conseguiu nova quebra de saque e abriu 5/2, ficando muito perto do título. Antonius reagiu, devolveu a quebra e encostou no placar, chegando a 5/4.

Mesmo após desperdiçar um match point, Guto Miguel manteve o controle emocional no momento decisivo. No ponto seguinte, confirmou a vitória e completou uma campanha histórica no saibro francês, coroada com o maior título de sua trajetória juvenil.

A atuação do brasileiro chamou atenção pela combinação de agressividade, velocidade e variedade de golpes. Durante os pontos, Guto mostrou repertório amplo, alternando intensidade, inteligência tática e recursos técnicos que dificultaram a adaptação do adversário ao ritmo da partida.

Com o título em Roland Garros, Guto Miguel se tornou o quarto brasileiro campeão de simples juvenil em torneios de Grand Slam. Antes dele, Tiago Fernandes venceu o Australian Open juvenil em 2010, Thiago Wild conquistou o US Open juvenil em 2018 e João Fonseca levou o título juvenil do US Open em 2023.

A vitória em Paris também reforça a liderança de Guto no ranking juvenil da Federação Internacional de Tênis (ITF), que será oficializada na atualização prevista para segunda-feira (8). O resultado consolida o brasileiro como um dos principais nomes da nova geração do tênis mundial.

Recém-completados 17 anos, Guto Miguel já inicia sua transição para o circuito profissional. Ele aparece na 829ª posição do ranking da ATP em simples e ocupa o 177º lugar em duplas. O título em Roland Garros chega como um marco esportivo e simbólico para sua carreira, ampliando as expectativas sobre seus próximos passos no tênis profissional.