João Fonseca consegue virada espetacular e vai pegar Djokovic em Roland Garros

247 - O tenista João Fonseca venceu Dino Prizmic por 3 sets a 2, com parciais de 3/6, 4/6, 6/3, 6/1 e 6/2, após 3h27 de partida, nesta quarta-feira, em Roland Garros, em Paris. O brasileiro de 19 anos, número 30 do mundo, saiu de uma desvantagem de dois sets, conquistou sua primeira virada em um Grand Slam e avançou à terceira rodada para enfrentar Novak Djokovic. Os relatos foram publicados no Globo Esporte.

Com o resultado, Fonseca igualou sua campanha do ano passado no saibro francês, quando disputou pela primeira vez a chave principal de Roland Garros. O próximo obstáculo terá peso histórico: Djokovic, atual número 4 do ranking, maior campeão de Grand Slam da história e adversário inédito do brasileiro no circuito.

A vitória colocou João Fonseca diante de um desafio de grande dimensão esportiva. O brasileiro jamais alcançou as oitavas de final de um Grand Slam e buscará essa marca contra o sérvio de 39 anos, em confronto previsto para sexta-feira. O resultado também manteve Fonseca na 30ª posição no ranking live, após defender os 100 pontos da campanha anterior em Roland Garros.

O duelo contra Dino Prizmic exigiu resistência mental e ajuste técnico. O croata, 72º colocado no ranking da ATP, começou melhor, impôs ritmo nos dois primeiros sets e aproveitou falhas do brasileiro nos momentos mais sensíveis da partida. A partir da terceira parcial, Fonseca elevou a intensidade, reduziu erros, pressionou o saque rival e dominou o fim do jogo.

Prizmic chegou ao confronto com bons resultados recentes no saibro. O croata de 20 anos havia vencido dois tenistas do top 10 nas últimas semanas: Novak Djokovic, número 4 do mundo, e o americano Ben Shelton, quinto colocado no ranking. Mesmo atrás de Fonseca na lista da ATP, o adversário mostrou força nos dois sets iniciais e confirmou sua consistência na superfície.

O match-point da ÉPICA vitória de João Fonsecapic.twitter.com/TPGDhDs7El — Site Tenis News (@tenisnewsbrasil) May 27, 2026

O começo do jogo indicou uma tarde difícil para o brasileiro. Prizmic abriu o primeiro game com três aces e manteve alto aproveitamento no saque durante toda a parcial. Ao todo, somou nove aces no set inicial. Fonseca também iniciou bem em seus games de serviço e não cedeu pontos nos três primeiros, mas sentiu a pressão no oitavo game. O croata aproveitou a única queda de rendimento do brasileiro, conseguiu a quebra e fechou em 6/3.

No segundo set, os dois tenistas mantiveram equilíbrio maior nas trocas de bola. Prizmic conservou agressividade, mostrou intensidade no fundo da quadra e conseguiu nova quebra no nono game. Antes disso, recebeu uma advertência informal por conversar com o treinador quando Fonseca já estava pronto para sacar. O episódio não afetou o croata, que confirmou o serviço na sequência e venceu por 6/4.

A reação de João começou no terceiro set, mesmo após uma marcação polêmica no segundo game. O brasileiro pediu fora em uma bola que lhe daria break point, mas a árbitra desceu da cadeira, conferiu a marca e apontou bola na linha. Fonseca discutiu por alguns minutos, sem alteração na decisão. Em seguida, manteve foco, aproveitou erros não forçados de Prizmic e conquistou sua primeira quebra no quarto game. Com vantagem no placar, sustentou os saques até fechar em 6/3.

O quarto set marcou a mudança definitiva no controle da partida. Fonseca acelerou as devoluções, passou a comandar os pontos e venceu seis games seguidos. O brasileiro conseguiu três quebras no período e neutralizou as tentativas de reação de Prizmic, que criou break points em dois momentos. Com maior solidez nos pontos decisivos, o número 30 do mundo fez 6/1 e levou o jogo ao quinto set.

No set decisivo, Fonseca manteve o domínio e confirmou a virada com autoridade. O brasileiro quebrou o saque de Prizmic no quarto game, em uma disputa na rede que empolgou o público na quadra 14 de Roland Garros. Depois, confirmou o serviço e abriu 4/1. O croata ainda tentou reduzir a diferença, mas Fonseca seguiu firme, conquistou nova quebra e fechou a partida em 6/2.

A vitória em Paris reforça a ascensão de João Fonseca no circuito e amplia a expectativa sobre seu confronto com Novak Djokovic. O brasileiro chega à terceira rodada após superar um jogo de alta exigência física e emocional, enquanto o sérvio aparece como o maior teste da carreira do jovem tenista em torneios de Grand Slam.

What a comeback from João Fonseca 🇧🇷🎾



Fonseca fights back from two sets down to beat Dino Prižmić in an epic Roland-Garros battle 🔥 pic.twitter.com/kccCmOVPrT — TNT Sports (@tntsports) May 27, 2026