João Fonseca pede limite à torcida brasileira

247 - O tenista João Fonseca pediu limite à torcida brasileira depois da derrota para o sérvio Hamad Medjedovic, número 67 do mundo, por 3/6, 6/3 e 7/6 (7/1), na estreia do Masters 1000 de Roma, na Itália. As informações são da ESPN Brasil.

O brasileiro avaliou o ambiente da partida e afirmou que o comportamento do público gerou muitas interrupções na noite de sábado. O duelo teve reclamações de Medjedovic, que apontou incômodo com a postura da torcida, e exigiu intervenções repetidas do árbitro.

O jogo ganhou tensão além da disputa em quadra. Medjedovic reclamou mais de uma vez de barulhos e manifestações durante pontos ou momentos decisivos. O árbitro precisou conversar com o público em diferentes ocasiões para tentar controlar o clima nas arquibancadas.

Fonseca evitou atribuir a derrota à postura dos torcedores, mas deixou claro que o excesso também afetou seu desempenho. O brasileiro reconheceu a importância do apoio nacional, ao mesmo tempo em que cobrou mais atenção ao ambiente próprio do tênis.

“Muitas paradas. Não vou dizer que essa foi a culpa por ter perdido, porque não foi. Mas realmente a torcida importa, a torcida brasileiras às vezes pensa que é um jogo de futebol. Eu adoro a torcida, mas tem que ter um pouco de limite. Não só atrapalha o cara, mas também me atrapalha. Assim, é só um questionamento, mas assim, continuo amando jogar com a torcida, com as pessoas vibrando por mim. É mais uma lição, uma oportunidade de evoluir, pontos diferentes. Tênis é legal que semana seguinte tem mais uma oportunidade de jogar o seu melhor. Seguimos com a cabeça erguida”.

A fala expõe uma preocupação recorrente em partidas de grande apelo popular envolvendo atletas brasileiros. Em torneios internacionais, o apoio intenso costuma criar ambiente favorável, mas o tênis exige silêncio e atenção em momentos específicos, especialmente durante o saque e a execução dos pontos.

A eliminação em Roma encerrou a participação de Fonseca logo na estreia do Masters 1000. O brasileiro começou melhor e venceu o primeiro set por 6/3, mas viu Medjedovic reagir no segundo, também por 6/3. No set decisivo, o sérvio levou a disputa ao tie-break e fechou a partida com 7/1 no desempate.

Mesmo após a queda, Fonseca tratou o episódio como parte do processo de amadurecimento. O tenista ressaltou que pretende transformar a experiência em aprendizado e seguir competitivo nas próximas semanas do circuito.