João Fonseca estreia com vitória no Miami Open e enfrentará Carlos Alcaraz na segunda rodada

247 - O brasileiro João Fonseca começou com vitória sua trajetória no Miami Open nesta quinta-feira (19), ao derrotar o húngaro Fabian Marozsan por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/2. O resultado confirma o bom momento do jovem tenista, que segue em ascensão no circuito profissional.

Atualmente na 39ª posição do ranking da ATP, Fonseca demonstrou solidez nos momentos decisivos da partida. No primeiro set, conseguiu a única quebra de serviço no terceiro game, vantagem suficiente para controlar o equilíbrio da parcial e fechar o placar após 41 minutos.

No segundo set, o cenário se inverteu. Marozsan resistiu à pressão inicial ao salvar três break points e, posteriormente, conquistou uma quebra no quarto game, assumindo o controle e igualando o confronto sem sofrer novas ameaças.

A reação do brasileiro veio no terceiro set. Mais agressivo, Fonseca quebrou o saque do adversário no terceiro game e ampliou a vantagem com atuação dominante, chegando a vencer games sem ceder pontos. A vitória foi confirmada com nova quebra no oitavo game, encerrando o duelo com autoridade.

A classificação reforça a sequência positiva do carioca, que recentemente alcançou pela primeira vez a terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells e soma agora 11 vitórias nesse nível de competição. Na ocasião, foi superado pelo italiano Jannik Sinner após dois sets decididos no tie-break, em confronto equilibrado.

Na próxima fase, Fonseca terá pela frente um dos maiores desafios de sua carreira até o momento. O adversário será o espanhol Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo, em um duelo que coloca frente a frente um jovem em ascensão contra o principal nome do circuito.