Jogadores do Galatasaray e Fenerbahçe são presos em operação na Turquia

247 - A Justiça da Turquia determinou, nesta sexta-feira (5), a prisão de 46 pessoas acusadas de envolvimento em um amplo esquema de apostas ilegais ligado a partidas profissionais de futebol. Segundo o Metrópoles, 29 jogadores estão entre os investigados.

Atletas de dois dos maiores clubes do país foram detidos: Metehan Baltaci, do Galatasaray, atual tricampeão turco, e Mert Hakan Yandas, do Fenerbahçe. As autoridades não revelaram os nomes dos demais jogadores suspeitos de integrar o esquema.

A operação também alcançou dirigentes. Dois presidentes de clubes da terceira divisão foram presos sob a acusação de tentarem manipular o resultado de uma partida envolvendo suas equipes, movidos por interesses ligados às apostas.

A investigação já vinha se aprofundando. Em 7 de novembro, a Procuradoria Geral da Turquia anunciou a prisão preventiva de 21 pessoas relacionadas ao futebol, incluindo 17 árbitros e dois dirigentes. Entre eles estavam Murat Ozkaya, presidente do Eyupospor, e Fatih Sarac, ex-proprietário do Kasimpasa — clube que se encontra sob intervenção judicial por suspeita de corrupção envolvendo a empresa que o administrava.

No fim de outubro, İbrahim Hacıosmanoğlu, presidente da Federação Turca de Futebol (TFF), revelou dados que agravaram o cenário: “371 dos 571 árbitros possuem contas em sites de apostas”, afirmou. A entidade ainda registrou que 152 árbitros realizaram apostas em partidas, indicando a profundidade da crise que atinge o futebol nacional.